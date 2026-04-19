Medienmitteilung FC Egg

– Foto: fc egg

Der FC Egg gibt bekannt, dass Trainer Marzio Nespoli den Verein auf eigenen Wunsch per Saisonende verlassen wird. Nach drei erfolgreichen Jahren hat er sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, wobei sein nächster Schritt derzeit noch offen ist.

Wir danken Marzio herzlich für seinen wertvollen Beitrag und wünschen Ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.