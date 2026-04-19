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Vereinsnachrichten
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Medienmitteilung FC Egg
von Marzio Nespoli · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: fc egg
Der FC Egg gibt bekannt, dass Trainer Marzio Nespoli den Verein auf eigenen Wunsch per Saisonende verlassen wird. Nach drei erfolgreichen Jahren hat er sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, wobei sein nächster Schritt derzeit noch offen ist.
Wir danken Marzio herzlich für seinen wertvollen Beitrag und wünschen Ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.
Bis zum letzten Spieltag ziehen Trainer, Mannschaft und Verein an einem Strang - gemeinsam geben wir alles, um diese Saison so erfolgreich wie möglich abzuschliessen.