Medien: Martine Hansen soll neue Sportministerin werden

Wie am Montagvormittag bekannt wurde, hat der auch für den Sport zuständige Minister Georges Mischo laut Premier Luc Frieden seinen Rücktritt von diesem als auch seinem Posten als Arbeitsminister angeboten.

Dies teilte Frieden gegen 11 Uhr auf einer Pressekonferenz mit. Weiter wurden auch die Nachfolger bereits genannt. Neue Sportministerin soll Martine Hansen werden, die z.Z. auch für die Landwirtschaft zuständig ist. Der Wechsel soll bereits bis Ende dieser Woche über die Bühne gehen.