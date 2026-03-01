Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Medenbach verliert zwei Mann
Teaser KOL WEST: +++ Blick in die Fußball-Kreisoberliga mit den Heimspielen der Clubs SSV Frohnhausen, SSV Medenbach und RSV Büblingshausen +++
Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach hat sich in der Fußball-Kreisoberliga West gewissermaßen um einen Befreiungsschlag gebracht. Im Heimspiel gegen den SSV Allendorf unterlag der durch zwei Hinausstellungen dezimierte Drittletzte am Ende mit 0:1. Der SSV Frohnhausen wurde derweil seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SG Oberbiel.