Medenbach verliert zwei Mann

Fußball. (Archivfoto) © Sven Jessen

Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach hat sich in der Fußball-Kreisoberliga West gewissermaßen um einen Befreiungsschlag gebracht. Im Heimspiel gegen den SSV Allendorf unterlag der durch zwei Hinausstellungen dezimierte Drittletzte am Ende mit 0:1. Der SSV Frohnhausen wurde derweil seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SG Oberbiel.