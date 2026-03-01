 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Medenbach verliert zwei Mann

Teaser KOL WEST: +++ Blick in die Fußball-Kreisoberliga mit den Heimspielen der Clubs SSV Frohnhausen, SSV Medenbach und RSV Büblingshausen +++

Fußball. (Archivfoto) © Sven Jessen
Dillenburg/Wetzlar. Der SSV Medenbach hat sich in der Fußball-Kreisoberliga West gewissermaßen um einen Befreiungsschlag gebracht. Im Heimspiel gegen den SSV Allendorf unterlag der durch zwei Hinausstellungen dezimierte Drittletzte am Ende mit 0:1. Der SSV Frohnhausen wurde derweil seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SG Oberbiel.

