Medenbach holt Aufstiegstrainer zurück

DILLENBURG - In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West hat der SSV Medenbach am Donnerstag mit der nächsten Nachricht überrascht. Wenige Tage nach dem 2:1-Coup beim Tabellendritten SG Türk Ataspor/Türk Gücü Wetzlar hat der Tabellenvierzehnte Markus Cunz zurückgeholt. Der Aufstiegstrainer der Saison 2017/2018 wird die Mannschaft in ihren fünf Spielen bis zur Winterpause betreuen. Am Sonntag wird neben dem Duell zwischen Aßlar und Medenbach auch das "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen Breitscheid und Sechshelden im Blickpunkt stehen.