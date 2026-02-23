Medenbach fehlen Reife und Erfahrung in der KOL KOL-Aufsteiger im Check, Teil 2: Der TuS stieg als Meister auf, hat jedoch bisher erst fünf Punkte geholt +++ Was dem TuS Mut für die Rückrunde machtrn von Martin Gebhard · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Beim TuS Medenbach lief in der Hinrunde nur wenig zusammen. – Foto: Jochen Haupt - Archiv

Wiesbaden. Wohl sechs, also gut ein Drittel der 15 Fußballmannschaften in der Kreisoberliga (KOL) Wiesbaden, dürfen sich noch nicht sicher fühlen, in der ab dem 8. März mit vollem Programm startenden Restrückrunde noch den Klassenerhalt in trockene Tücher packen zu können. Darunter sind auch die drei Aufsteiger Spvgg. Igstadt (11. Tabellenplatz/15 Punkte/16 Spiele), FC Maroc (13./9/17) und TuS Medenbach (15./5/15), die noch zittern müssen. Wir erinnern uns: Einen Pflichtabsteiger gibt es. Aber dass das Maximum von drei Clubs, welche die Liga nach unten verlassen müssen, erreicht wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. So ist die Lage beim TuS Medenbach.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der TuS Medenbach ist „mit der Punkteausbeute natürlich überhaupt nicht zufrieden“, sagt Manuel Ulm, mit Dustin Schild Trainer der Medenbacher. „Wir stellen eine gewisse Unreife und fehlende Erfahrung fest“, räumt Schild ein, der mit nur einer zweijährigen Unterbrechung mit 25 Jahren Vereinszugehörigkeit schon ein echtes „Urgestein“ der TuS ist. Denn der jungen Mannschaft fehle es eben vor allem an Erfahrung, so der 36-Jährige. Und fordert: „Wir müssen erwachsener Fußball spielen.“

