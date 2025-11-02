Medenbach bezwingt „Schießbude“ Münchholzhausen/Dutenhofen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In einem unterhaltsamen Fußball-Kreisoberliga-Spiel hat sich der SSV Edelweiß Medenbach im strömenden Regen mit dem 5:3 gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen drei wichtige Punkte gesichert. Die SG Seelbach/Scheld feierte einen 3:1-Erfolg beim SSV Sechshelden. Die „Kellerkinder“ SG Ehringshausen/Dillheim (0:3 bei den TSF Heuchelheim II) und FC Burgsolms II (2:3 gegen den FSV Braunfels) blieben ohne Punkte.