Ligabericht
Doppelpacker für den SSV Medenbach gegen Münchholzhausen/Dutenhofen: Elias Seiler (M.). (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Medenbach bezwingt „Schießbude“ Münchholzhausen/Dutenhofen

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West landet der SSV Medenbach einen Heimsieg gegen die defensiv anfälligen „Mü/Du’s“. Die SG Seelbach/Scheld gewinnt derweil beim SSV Sechshelden +++

Wetzlar. In einem unterhaltsamen Fußball-Kreisoberliga-Spiel hat sich der SSV Edelweiß Medenbach im strömenden Regen mit dem 5:3 gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen drei wichtige Punkte gesichert. Die SG Seelbach/Scheld feierte einen 3:1-Erfolg beim SSV Sechshelden. Die „Kellerkinder“ SG Ehringshausen/Dillheim (0:3 bei den TSF Heuchelheim II) und FC Burgsolms II (2:3 gegen den FSV Braunfels) blieben ohne Punkte.

Aufrufe: 02.11.2025, 19:17 Uhr
