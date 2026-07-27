MED SV mit Tolga Şahin und Keywan Kazemi zurück in die Verbandsliga

Tolga Şahin (Trainer MED SV). – Foto: MED SV

Der MED SV möchte so schnell wie möglich wieder zurück in die Verbandsliga Ost. Zwei Spielzeiten, 2023/24 und 2024/25, verbrachte die Mannschaft aus dem Kieler Stadtteil Hassee in der überregionalen Liga. Das machte Appetit darauf, nach dem Abstieg schnell wieder hochzuklettern. In der letzten Saison klappte das in der Kreisliga Nordost nicht. Das Team um den jungen Neutrainer Keywan Kazemi, das seine Heimspiele auf dem Theodeur-Heuss-Platz an der Rendsburger Landstr. bestreitet, landete auf Platz vier.

Um für die neue Saison gut gerüstet zu sein, hat der MSV nun eine Doppelspitze auf dem Trainerstuhl installiert. Zusammen mit Kazemi wird Tolga Şahin den sportlichen Weg der Kieler mitschreiben. Im Interview mit Youkick beantwortet der 35-jährige Şahin Fragen zur Mannschaft und seinem Wechsel zum MED SV.

Hallo Tolga, was sind deine ersten frischen Eindrücke beim MED SV? Nach den ersten intensiven Wochen beim MED SV kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass der Wechsel die richtige Entscheidung war. Ich bin von der Mannschaft, dem Verein und dem gesamten Umfeld sehr positiv aufgenommen worden. Von Beginn an hatte ich das Gefühl, willkommen zu sein und gemeinsam etwas entwickeln zu können.

Du wirst zusammen mit Keywan die wichtigen bzw. alle Entscheidungen treffen. Ein Punkt, der uns als Trainerteam besonders wichtig ist: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in dieser Saison als Trainer-Duo aufzutreten. Es gibt bei uns keine klassische Einteilung in Cheftrainer und Co-Trainer. Diese Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen, weil wir überzeugt sind, dass sie der Mannschaft den größten Mehrwert bietet.

Ihr habt viele gute Kicker im Team. Wie schätzt du die Leistungsstärke nach deinen ersten Wochen ein? Ich sehe in dieser Mannschaft enormes Potenzial. Die Jungs bringen die Qualität, die Mentalität und die Bereitschaft mit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. In den ersten drei Wochen haben wir bereits wichtige Schritte gemacht – dennoch wissen wir, dass wir erst am Anfang unseres gemeinsamen Weges stehen.

Im Kreispokal beim 0-4 gegen Kilia Kiel, eines der besten Teams in Schleswig-Holstein, zeigte das Team vom MED SV ihr Potenzial. – Foto: Ismail Yesilyurt

Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Keywan Kazemi diesen Weg zu gehen. Keywan ist ein junger, akribischer und fachlich sehr guter Trainer, der mit viel Leidenschaft arbeitet. Wir bringen unterschiedliche Erfahrungen und Stärken mit, ergänzen uns hervorragend und entwickeln uns auch gegenseitig weiter. Für die Mannschaft ist dabei wichtig zu wissen: Wir sprechen mit einer Stimme. Wir geben gemeinsam die Marschroute vor, treffen Entscheidungen gemeinsam und tragen gemeinsam die Verantwortung. Unser Fokus liegt nicht auf Titeln, sondern darauf, die Mannschaft jeden Tag besser zu machen.

Was hat dich überzeugt, zum MED SV zu wechseln?

Ein großer Dank gilt unserem Fußballabteilungsleiter Kandil Rashid. Er war einer der entscheidenden Gründe für meinen Wechsel zum MED SV. Ebenso spüren wir täglich das Vertrauen und die Rückendeckung des gesamten Vorstands. Diese Basis ist enorm wichtig, wenn man nachhaltig erfolgreich arbeiten möchte.

Wie lautet dein sportliches Credo als Trainer?

Mit meiner Erfahrung aus meiner aktiven Laufbahn und meiner Zeit als Trainer möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft in ihrem Reifeprozess weiterzuentwickeln. Für mich stehen Disziplin, Respekt, Demut und tägliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt. Erfolg entsteht nicht durch Worte, sondern durch konsequente Arbeit – jeden einzelnen Tag.

Was zeichnet eure Mannschaft neben den sportlichen Qualitäten noch aus?

Die Jungs haben mich in den vergangenen drei Wochen außergewöhnlich aufgenommen. Jeder Einzelne bringt seinen eigenen Charakter mit, und genau das macht diese Mannschaft aus. Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Dieser Zusammenhalt und die Offenheit innerhalb der Mannschaft bestätigen mich jeden Tag aufs Neue in meiner Entscheidung.

Das Saisonziel ist der Aufstieg! Oder?

Wir gehen mit der höchstmöglichen Ambition in diese Saison. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen. Diese Zielsetzung wird im Verein offen kommuniziert und entspricht auch unserem eigenen Anspruch als Trainerteam. Wir setzen die Messlatte bewusst hoch, weil wir an das Potenzial dieser Mannschaft glauben.

Uns ist aber genauso bewusst, dass man sich Tabellenplätze nicht vornimmt – man muss sie sich jeden Tag erarbeiten. Deshalb werden wir unseren eingeschlagenen Weg mit Geduld, Überzeugung, Leidenschaft und einer konsequent professionellen Arbeitsweise weitergehen. Wenn Mannschaft, Trainerteam, Vorstand und gesamtes Umfeld gemeinsam an einem Strang ziehen, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam etwas Besonderes erreichen können.

Mein Motto: „Der Weg ist das Ziel. Wer jeden Tag bereit ist, mit Disziplin, Demut und Leidenschaft an sich zu arbeiten, wird sich seinen Erfolg verdienen.“