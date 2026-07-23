MED SV ein guter Gegner bei Kilias 4:0 im Kreispokal

Gleich klingelt es im MED-Gehäuse. Seymen Ködörgü (Kilia Kiel) trifft zum 4:0-Endstand. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oberligist FC Kilia Kiel hat das Achtelfinale im Kieler Kreispokal komplettiert. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Nicola Soranno beim ambitionierten Kreisligisten MED SV mit 4:0 (2:0) durch. In einer temporeichen Partie drückte der Favorit standesgemäß seinen Stempel auf, traf jedoch auf einen hochmotivierten Gastgeber, der sich teuer verkaufte.

Von Beginn an war zu spüren, dass die Hausherren, die nach dem verpassten Aufstieg in dieser Spielzeit den Gang zurück in die Verbandsliga anpeilen, das Spitzenteam aus der höchsten Landesklasse ärgern wollten. MED-Trainer Keywan Kazemi, der das Team gemeinsam mit Tolga Sahin trainiert, betonte nach Abpfiff: „Am Ende ist es der Klassenunterschied. Den merkst du. Aber ich bin super stolz auf die Jungs. Die haben das richtig gut gemacht.“

Man habe sich intensiv per Videoanalyse auf den Gegner vorbereitet und wollte die kleine einprozentige Sensation im engen „Hexenkessel“ schaffen. Tatsächlich boten sich dem Kreisligisten in der einen oder anderen Szene ausbaufähige Situationen. Sowie durch Halil Karakaya und Linksverteidiger Leander Heinsohn nach der Pause noch gute Möglichkeiten auf den verdienten Ehrentreffer, die jedoch ungenutzt blieben.

Die Gäste, Dauersieger im Kieler Kreispokal mit fünf Pokalerfolgen bei fünf Teilnahmen in den letzten sechs Jahren, agierten defensiv weitgehend souverän und nutzten ihre Gelegenheiten konsequent. Serhat Yazgan (26.) und Felix Niebergall (33.) sorgten für die 2:0-Pausenführung, ehe Lucas Groß (59.) und der eingewechselte Seymen Ködürgü (62.) im zweiten Durchgang den Deckel draufmachten.

Kilia-Coach Nicola Soranno, der seinen jungen Talenten viel Spielpraxis gewährte, zog ein positives Fazit und hob vor allem den Lerneffekt für seine jüngeren Spieler hervor im Warm-up mit großem Einsatz für SHFV-LOTTO-Pokal: "Vor allem auch für einen jungen Spieler, der jetzt dann auf dem Platz stand, im Laufe des Spiels dann mal zu sehen, dass im Herrenfußball, egal ob Kreisliga oder Oberliga, es nicht so einfach ist, sondern dass es dann schon mehr körperbetont ist.“

Blick auf den Pokal-Kracher

Mit dem erfolgreichen Pflichtsieg im Rücken richten sich bei den Kielern nun alle Blicke auf das anstehende Highlight im Landespokal. Am kommenden Samstag empfängt Kilia den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 im heimischen Stadion. „Jetzt voller Fokus auf Weiche Flensburg, werden wir uns drauf vorbereiten die Tage, genau analysieren, Stärken, Schwächen von Weiche und dann zusehen, dass wir ein gutes Spiel abliefern“, blickte Soranno voraus.

Für den MED SV macht die ansprechende Leistung gegen den Oberligisten indes viel Lust auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga Nordost, in der das klare Ziel lautet, ganz oben mitzuspielen.

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