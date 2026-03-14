Mecklenburg-Vorpommern: Rahmenterminkalender 2026/2027 steht fest Der erste offizielle Punktspieltag in der Verbandsliga, den Landesligen und den Landesklassen ist am 29./30. August 2026. von red/pm · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mathias Leschek

Kurz nach dem Auftakt der Rückrunde der laufenden Verbandsliga-Spielzeit hat der Vorstand des Landesfußballverbandes (LFV) den Rahmenterminkalender für den Landesspielbetrieb der Männer in der Saison 2026/2027 beschlossen. Die Spieljahreseröffnungen der kommenden Serie werden wieder als Pflichtveranstaltung durchgeführt werden und sind aktuell vorläufig terminiert. Die konkrete Terminierung und Einladung erfolgt rechtzeitig und bei den Landesklassen wieder mit der typischen Staffeleinteilung durch die Vereine.

Die wichtigsten Termine Die wichtigsten Termine Die erste Hauptrunde im Lübzer Pils Landespokal wird am 22./23. August 2026 ausgetragen werden. Der erste offizielle Punktspieltag in der Verbandsliga, den Landesligen und den Landesklassen ist am 29./30. August 2026 und anschließend findet dann die zweite Hauptrunde im Landespokal statt. Offizielles Hinrunden-Ende ist der 19./20. Dezember in der Verbandsliga, allerdings ist hier erst der 14. Spieltag. In der Landesklasse und Landesliga ist es der 12./13. Dezember. Der offizielle Rückrunden-Start ist zeitversetzt und startet am 27./28. Februar (VL) bzw. am 20./21. März 2027 (LL, LK). Das Oster-Wochenende (27./28. März) wird als Nachholspieltag und für das Landespokal-Viertelfinale freigehalten. Sollten sich Mannschaften aus Landesspielklassen im Halbfinale oder Finale des Landespokals befinden, sind rum um den jeweiligen Regelspieltermin Nachholspieltage vorgesehen. Der Finaltag der Amateure ist am 29. Mai 2027 geplant. Und der letzte Spieltag ist für den 19./20. Juni 2027 vorgesehen.

Organisatorische Anmerkungen Die Spieltage wurden so gewählt werden, dass sie dem überregionalen Spielbetrieb größtenteils gleichgeschaltet sind. Das bezieht sich auf sogenannte Schlüsseltage, Pokalrunden und Zweitvertretungen von OL-Mannschaften. Außerdem mussten die Spieltage so gewählt werden, dass sie auf Landesebene in der Hinrunde gleichzeitig beginnen und in der Rückrunde gemeinsam enden. Aufgrund der zurückliegenden Erfahrungen mit den Witterungsbedingungen wurde der Rückrundenstart vergleichsweise spät angesetzt. Auch wenn das Saisonfinale damit dann erst relativ spät im Jahresverlauf stattfindet, geben die aktuellen Umstände Anlass für eine solche Handlungsweise.

Der Saisonauftakt wurde bewusst an das Ferienende angepasst, wobei nicht nur eine gute Übernahme für die Frauen, den Nachwuchs und alle Kreisebenen gewähreistet ist, sondern auch ausdrücklich das Vorziehen von Spielen bei entsprechender Einigung erwünscht ist. Das Vorziehen des ersten Spieltages auf den 8. August hätte beispielsweise aufgrund der zahlreichen Freilose in der ersten Pokalrunde neben den Problemen mit der Ferienzeit zudem einen sehr lückenhaften Saisonstart zur Folge gehabt. Der 12er-Rahmenterminplan ist wie üblich nur zur Absicherung erstellt worden und kommt im Idealfall in keiner Herren-Landesspielklasse zur Anwendung. Der Rahmenterminplan für die Frauen, Juniorinnen und Junioren befindet sich aktuell in der Erstellung und ist in Teilen noch abhängig von unveröffentlichten überregionalen Spielplänen (z.B. DFB oder NOFV).

– Foto: Fußball-Landesverband