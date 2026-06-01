Meckfessel beendet Schiri-Karriere Langjähriger Unparteiischer aus dem Kreis Osnabrück bleibt dem Schiedsrichterwesen in verschiedenen Funktionen erhaltenrn von Michael Eggert · Heute, 21:51 Uhr · 0 Leser

v.r. Dennis Meinders, Julian Meckfessel, Tim Gutendorf – Foto: Michael Eggert

Julian Meckfessel, einer der bekanntesten und prägendsten Schiedsrichter des Fußballkreises Osnabrück, hat seine aktive Laufbahn als Unparteiischer offiziell beendet. Im Rahmen des Kreispokalfinales wurde er vor zahlreichen Zuschauern, Vereinsvertretern und Wegbegleitern feierlich verabschiedet. Damit endet eine Schiedsrichterkarriere, die über viele Jahre hinweg das Fußballgeschehen in der Region und darüber hinaus mitgestaltet hat.

Seit seinem Einstieg in das Schiedsrichterwesen im Jahr 2010 leitete Meckfessel knapp 700 Partien im Kreis Osnabrück. Durch seine konstant guten Leistungen, seine hohe Regelkenntnis und sein sicheres Auftreten auf dem Platz empfahl er sich früh für höhere Aufgaben. Im Nachwuchsbereich wurde er regelmäßig in den Junioren-Bundesligen eingesetzt und sammelte dort wertvolle Erfahrungen auf nationaler Ebene. Auch im Herrenbereich führte ihn sein Weg Schritt für Schritt nach oben. Dort leitete er Begegnungen bis hin zur Regionalliga und war zuletzt in der Oberliga Niedersachsen aktiv. Während seiner Laufbahn genoss Meckfessel sowohl bei Spielern und Trainern als auch innerhalb der Schiedsrichtergemeinschaft einen ausgezeichneten Ruf. Kollegen schätzten insbesondere seine ruhige Art, seine Professionalität und seine Bereitschaft, jüngere Schiedsrichter zu unterstützen. Viele Nachwuchsreferees profitierten von seinem Wissen und seiner Erfahrung, die er stets bereitwillig weitergab.

Doch sein Engagement beschränkte sich nicht allein auf die Tätigkeit auf dem Spielfeld. Über viele Jahre hinweg übernahm Meckfessel auch wichtige organisatorische Aufgaben innerhalb des Fußballkreises. Als Kreisschiedsrichterobmann (KSO) setzte er zahlreiche Impulse für die Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens im Kreis Osnabrück. Dabei engagierte er sich insbesondere für die Gewinnung neuer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die Förderung des Nachwuchses sowie die Verbesserung von Aus- und Fortbildungsangeboten. Sein Einsatz trug maßgeblich dazu bei, die Schiedsrichtergemeinschaft im Kreis zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Unter seiner Mitwirkung wurden verschiedene Projekte angestoßen, die bis heute positive Auswirkungen auf die Arbeit der Unparteiischen in der Region haben.