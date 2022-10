Meckenhausen ringt Greding nieder

Ein Treffer nach 20 Sekunden, zwei Platzverweise und fünf Tore: In einem turbulenten Landkreisduell hat der TSV Meckenhausen vor heimischem Publikum den TSV Greding mit 4:1 (1:1) niedergerungen. Mit zwei Toren in Unterzahl direkt nach der Pause entschieden die Schwarz-Gelben das Spiel zu ihren Gunsten. Für Meckenhausens Co-Trainer Hans Federhofer eine reife Mannschaftsleistung: „In der Halbzeit haben wir die Jungs nochmal eingeschworen, und die haben nach der Pause alles reingeworfen.“



Das Spiel begann rasant. Es waren gerade einmal 20 Sekunden gespielt, da klingelte es schon hinter Fabian Lang im Gredinger Tor. Geburtstagskind Stefan Hamperl sah Julian Stritzke starten und dessen Flanke ins Zentrum wuchtete Benjamin Fleischmann im Strafraum per Kopf über die Linie. Die Gäste verfielen daraufhin in eine Art Schockstarre, die das Team von Spielertrainer Dominik Betz für einen Sturmlauf nutzte: Zunächst scheiterte Betz selbst zweimal aussichtsreich, ehe Fleischmann bei einem zu kurz abgewehrten Verteidigungsversuch haarscharf am Tor vorbeizielte. Und wie so oft im Fußball kam es, wie es kommen musste: Inmitten der Meckenhausener Angriffswelle starteten die Gredinger einen Konter. Ein langer Ball landete bei Torjäger Fabian Schlupf, der direkt abzog. Jan Geitner im Tor war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern (18. Minute). Fünf Minuten später setzte Fabian Schlupf eine Flanke wenige Zentimeter neben das Tor, ebenso wie auf der Gegenseite Fleischmann. Danach wurde der Spielfluss durch viele kleine Fouls häufig unterbrochen und Schiedsrichterin Jana Oberländer bekam einiges zu tun. Letztlich flog Pascal Haunfelder auf Seite der Hausherren kurz vor der Pause mit der Ampelkarte vom Platz (42.).

Nach der Pause zeigte die Betz-Elf, dass sie auch in Unterzahl agieren kann: Marco Meixner war auf der rechten Seite durch und fand in der Mitte Fleischmann, der vor dem Gästekeeper Lang an den Ball kam und zum 2:1 traf (52.). Und nur drei Minuten später stand es bereits 3:1. Einen langen Ball von Keeper Jan Geitner konnte die Gredinger Verteidigung nur nach hinten klären – und das erahnte Betz. Der Spielertrainer kam an den Ball und erzielte die Vorentscheidung. Kurz darauf bot sich Fleischmann erneut die Gelegenheit, doch sein Freistoß verfehlte das Tor der Gäste. In der 64. Minute tat dann Felix Templer auf Gredinger Seite seinem Team weh. Nach einem rüden Foul sah auch er die Gelb-Rote Karte. Greding versuchte zwar noch einmal alles, doch die Abwehr der Hausherren ließ nichts mehr zu. Acht Minuten vor dem Ende sorgte Hamperl für die endgültige Entscheidung: Eine Freistoßflanke von Felix Geitner beförderte er per Kopf über Keeper Lang hinweg zum 4:1-Endstand ins Tor.

Martin Rögelein, Spieler des TSV Meckenhausen, freute sich nach dem Spiel über den nächsten Sieg: „Da haben wir wieder einen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die zwei Tore nach der Pause und der Platzverweis für den Gegner haben uns natürlich sehr gut getan. Wir müssen weiter hartnäckig bleiben und uns so die Punkte holen.“ Beim Aufsteiger ist also weiterhin nur vom Klassenerhalt die Rede, auch wenn 28 Punkte aus 16 Spielen und Platz drei in der Bezirksliga Süd zu ganz anderen Träumereien einladen. Der abstiegsbedrohte TSV Greding dagegen ist nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag aus der Vorwoche (5:0-Erfolg gegen den BSC Woffenbach) wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.