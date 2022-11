Meckenhausen klopft wieder oben an / Greding mit verpasster Chance

Der TSV Meckenhausen (Bezirksliga Süd) hat sein letztes Heimspiel im Jahr 2022 gewonnen. Mit 3:1 (2:1) setzte sich die Elf von Spielertrainer Dominik Betz am Sonntag gegen den BSC Woffenbach durch. Mann des Tages war Julian Stritzke, der zunächst das wichtige 1:1 erzielte und danach den Elfmeter zum 2:1 herausholte.



Das Spiel begann flott. Bereits nach zwei Minuten hatte der Gastgeber die erste Chance per Ecke. Benjamin Fleischmann servierte für Stefan Hamperl. Dessen Schuss verfehlte das Ziel jedoch um wenige Zentimeter. Das frühe erste Tor fiel dann kurz darauf auf der Gegenseite. Ein missglückter Klärungsversuch des TSV landete bei Felix Herbolzheimer, der per Steilpass den freien Andre Heizlmaier bediente. Der Angreifer traf mit Hilfe des Pfostens zum 1:0 für die Roten (5. Minute). Doch die Führung hatte nur exakt drei Minuten Bestand. Fleischmann fing einen Pass im Spielaufbau der Gäste ab und legte auf Dominik Betz ab. Der Spielertrainer trieb den Ball ein paar Meter nach vorne und spielte in den Lauf von Stritzke. Der Linksaußen spitzelte das Spielgerät an BSC-Keeper Christopher Blank vorbei und schob dann ohne Mühe ein (8.). Nun war der TSV im Spiel. Direkt im nächsten Angriff scheiterte Betz gleich doppelt, ehe sich die Gäste in der 24. Minute beinahe selbst ins Hintertreffen gebracht hätten: Bernhard Kerl schoss einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in den BSC-Strafraum, wo ein Verteidiger den eigenen Keeper zu einer Glanztat zwang. Eine Minute später zeigte Referee Dominik Werner auf den Punkt, nachdem Stritzke im Strafraum gefoult worden war. Zunächst wurde der Schuss von Marco Meixner wiederholt, da der Keeper die Linie zu früh verlassen hatte. Danach trat Kerl an und verwandelte ins linke Eck (25.). Fünf Minuten später traf Kerl per Seitfallzieher nur den Pfosten. Auf der Gegenseite hatte Herbolzheimer die Möglichkeit, verfehlte jedoch.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es knapp 15 Minuten, ehe Fleischmann Keeper Blank erneut zu einer Glanztat zwang. Er zirkelte einen Freistoß von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Blank in höchster Not noch über die Latte klären konnte. Bei der folgenden Ecke war er jedoch machtlos. Felix Geitner flankte, Hamperl verlängerte auf Betz, und der zog direkt ab. Meixner hielt das Bein entscheidend dazwischen und markierte so das 3:1 (60.). Die Heimelf hätte sogar noch erhöhen können, doch ein Kopfball von Jonas Rehm in der 69. Minute landete nur am Pfosten.



„Wir haben den Kampf angenommen und sind als Sieger vom Feld gegangen. So kann man sich im letzten Heimspiel auch von den eigenen Fans würdig in die Winterpause verabschieden“, sagte ein glücklicher TSV-Vorsitzender Ernst Leimböck nach der Partie.

Quelle: donaukurier.de