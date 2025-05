Meckenbeuren mit Last Minut Sieg in Achberg

Die Partie wurde mit einer Verspätung von 8 Minuten begonnen. Grund hierfür war das nichterscheinen des Unparteiischen am Spielfeld. Beide Mannschaften tasten sich zunächst ab setzen aber immer wieder Nadelstiche. So ist es in der 17. Spielminute der Achberger Wetzel der nach schöner Kombination mit Maksan quasi allein vor dem Meckenbeurener Gehäuse auftaucht. Diese Chance bleibt ungenutzt. Der direkte Gegenschlag von Mecka nur eine Minute später. Eine Flanke auf Tschirdewahn, der den Ball knapp über die Latte lenkt. Achberg setzt direkt nach. Schöner Kombinationsfußball auf Achberger Seite. Torhüter Schupp auf Pfersich, der auf Jörg, dieser setzt sich in den 16er durch und bringt den Ball auf Maksan. Der kann den Ball nicht in was zählbares verwerten. Jetzt dreht der TSV Meckenbeuren auf. Eine Flanke von Biesenberger findet den den Rücken des Achberger Vogler.

Kurz darauf ist es Kreuzer, der aus 20 Meter zielt und trifft. Unhaltbar für Schupp. Somit gehen wir mit einem 0:1 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit kommt der SV Achberg deutlich aggressiver aus der Kabine. In der 54. Spielminute kämpft sich Jörg durch die Reihen des TSV Meckenbeuren. Zieht in den Sechzehner und versenkt den Ball zum Ausgleich. Die Antwort des TSV Meckenbeuren lässt nicht lange auf sich warten. In einer schnellen Kontersituation kommt in der 62. Minute ein hoher Ball über Schupp. Somit das 1:2. Keine acht Minuten später die 5. Ecke für den SV Achberg in diesem Spiel. Und diese schlägt voll ein. Palloshi kann den Flatterball nicht kontrollieren und schenkt ihn sich selber ein. Ausgleich im Leiblachtalstadion zum 2:2. Jetzt wird das Spiel schnell, Großchancen auf beiden Seiten. Besonders in der Schlussphase wird es richtig interessant. Beide Mannschaften machen hinten auf und wollen den Führungstreffer. In der 98. Spielminute ist es Matthis Jan der sich zum Matchwinner krönt. Nach einem Lattentreffer durch den Achberger Wetzel geht es schnell, Burhan Palloshi mit dem schnellen Abstoß auf Matthis Jan, der in das Sprintduell kurz nach der Mittellinie mit dem Achberger Tormann Schupp geht. Jan ist schneller und versenkt den Ball ins Leere Tor. Der Ulmer Schiedsrichter pfeift das Spiel gar nicht mehr an und beendet die Partie im Jubel Meckenbeurener.