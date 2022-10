Meckenbeuren gewinnt das Derby in Tettnang

Alles andere als gut sah die personelle Situation der Gastgeber vor der Partie gegen die Nachbarn aus Meckenbeuren aus. Zu der langen Liste der Verletzten, reihte sich nun noch Caner und die Abwesenheit von Huchler ein. Somit war es klar, dass dies ein sehr schweres Spiel werden würde, dass über den Kampf entschieden werden muss.

Besser ins Spiel kamen die Hausherren, die sich mit den ersten Torannäherungen die ersten Eckbälle erarbeiteten. Beim 2. Eckball war es Delimar der den Ball nach gescheiterten Klärungsversuchen an den Pfosten schoss (23). Aus einer weiteren Ecke resultierte ein Handspiel nach Kopfball von Sprenger, dieses wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. Aus dem Spiel heraus taten sich beide Mannschaften schwer Chancen zu kreieren, die Partie bestand zum Großteil aus Zweikämpfen, die sich im Mittelfeld abspielten.

Meckenbeuren bekam in der 26. Minute einen Freistoß 30 Meter vor dem Tor aus halbrechter Position zugesprochen. Die Flanke von Mathis flog Richtung langes Eck, auf Höhe des 5ers wollte Sprenger im rückwärts laufen den Ball ins Toraus klären, dieser rutschte ihm allerdings über den Schädel, sodass der Ball im langen Eck einschlug. Somit gingen die Grün-Weißen überraschend mit 0:1 in Führung.



In der Folge hatte Meckenbeuren noch einen Distanzschuss von Patrick Müller, der allerdings 1 Meter über den Kasten flog (32.). 5 Minuten später war es Mathis der sich auf der linken Außenbahn durchsetzen konnte, doch fand bei seiner Flanke nur die Arme von Keeper Geibel. Tettnang operierte währenddessen oft mit langen Bällen, die gegen die gut gestaffelte Abwehrkette von Meckenbeuren aber so effektiv war, wie Kieselsteine an einen Panzer zu werfen. Kurz vor der Pause hatte Tettnang noch eine Tormöglichkeit. Der aufgerückte Wiest spielte sich mit einem Doppelpass gut durch, der Abschluss aus 20 Metern war allerdings zu zentral und kein Problem für Keeper Palloshi (39.). Deswegen ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Halbzeitfazit: Im Vergleich zur Partie gegen Kehlen war Tettnang im Spiel, tat sich aber wiederum schwer, sich ins letzte Drittel zu kombinieren und klare Torchancen zu kreieren. Das Gegentor war bitter und hätte durch bessere Kommunikation verhindert werden können. Kämpferisch war den Rot-Weißen allerdings nichts vorzuwerfen. Mecka glänzte mit gnadenloser Effektivität und guter Zweikampfführung. Auch die Defensive der Meckaner lies so gut wie nichts anbrennen.

In der 2. Halbzeit setzten die Meckaner Jungs auf Konter und ließen sich ein bisschen fallen. Tettnang ließ die hohen Bälle sein und wollte nun spielerisch das Abwehrbollwerk knacken. Die erste Gelegenheit hatte aber Meckenbeuren. Nach einem Ballverlust wurde Kreuzer von Mathis geschickt, dieser schien durch, allerdings verstolperte er den Ball weswegen die Chance verpuffte (51.). In der 60. Minute wurde Gessler auf der rechten Außenbahn freigespielt und brachte die Flanke punktgenau auf Biberger, welcher frei am 5er zum Kopfball kam, allerdings ging der Ball Zentimeter über die Latte. Das war wohl die dickste Chance auf den Ausgleich.