Meckelfled patzt, Martienß schreibt Elstorfer Vereinsgeschichte

Ein Doppelpack von Philipp Wolfram brachte den Favoriten eigentlich komfortabel auf die Siegerstraße (8., 34.). Stattdessen leisteten sich die Bravehearts eine Unachtsamkeit, die Torben Müller für den Anschluss nutzte (43.). Den Meckelfeldern gelang es nicht, zur Dominanz der vorherigen Minuten zurückzufinden, sodass Marcel Look aus abseitsverdächtiger Position ausglich (53.). In der Schlussphase ließ Wolfram die Gelegenheit auf den Siegtreffer aus (89.), stattdessen sorgte Steffen Dickmann für düstere Stimmung am Anger (90.+1). Zu allem Überfluss sah Dijar Kaval nach Abpfiff noch die Ampelkarte.

TVM-Cheftrainer Michel Welke: “Wir spielen 35 Minuten sehr guten Fußball und führen verdient. Leider verpassen wir es dann, den Sack zuzumachen. Im Moment schalten die Jungs dann in einen Modus, wo sie sich zu sicher sind. Wir wollten in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen, haben das aber nicht geschafft. Uns hat vielleicht auch die Gier und der Glaube gefehlt, oben nochmal ranzurutschen, was vor dem Spiel Bullshit war. Nun nüssen wir uns in der Liga sicherlich andere Ziele stecken.“