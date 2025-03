Meckelfeld strauchelt am Deich - Elstorf und Westercelle holen auf

Nachdem MTV-Torjäger Mats Flick die Gäste früh in Führung brachte (4.), mussten sich die Hausherren kurz schütteln. Schließlich wurde Niklas-Christopher Behle kurz vor der Strafraumgrenze gefoult und Moritz-Paul Grosse-Brömer versenkte den folgenden Freistoß direkt (25.). Nur vier Zeigerumdrehungen später war Spielertrainer André Müller zur Stelle, um JesBe in Führung zu bringen (29.). Letztlich gelang es den Bendestorfern aber nicht, die komplette Punktausbeute einzufahren. Der eingewechselte Julian Karacsonyi markierte den späten Ausgleich (85.).

Obwohl Konstantin Braatz den MTV Borstel-Sangenstedt früh in Führung brachte (4.), müssen sich die Hausherren letztlich dem TV Jahn Schneverdingen II geschlagen geben. Während sich der Aufsteiger nach Treffern von Jonas von Elling (30.) und Michel Bulhöfer (67.) in sichere Tabellengefilden siegt, müssen die Habichtshorstler nach ihre Siegesserie den Blick wieder vorsichtig nach unten richten.

Die Begegnung hätte in beide Richtungen kippen können, nachdem sich die Teams in einer taktisch geprägten Begegnung einen ausgeglichenen Chancenzettel teilten. In der Schlussphase erlaubte sich Paul Lukas Lochner abseits des Ballgeschehens eine Tätlichkeit, auf die Schiedsrichter Holtfreter nach Rücksprache des Assistenten entschied (82.). In der Schlussphase gelang es den Bravehearts dann einen Freistoß aus dem Halbfeld nicht ordentlich zu klären. Erik Boockhoff brachte die Kugel scharf auf den langen Pfosten, an dem der eingelaufene Konstantin Tomchik den Deichkickern einen ganz wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt sicherte (88.).

TVM-Cheftrainer Michel Welke: „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben langsam alle Joker verspielt, es aber immer noch selbst in der Hand. Dafür müssen wir aber gerade auswärts wieder anfangen, Tore zu schießen. Wir werden noch öfter auf Gegner treffen, die mit dem Rücken zur Wand stehen und da hat mir bei uns heute die letzte Gier gefehlt, zu treffen.“