Meckelfeld stößt den Auswärtsbock um - Kellerkrimi am Deich

Im Hinspiel gelang es dem abgeschlagenen Schlusslicht ausgerechnet das Spitzenteam vom VfL Westercelle zu besiegen. Der Ligaprimus tat sich erneut schwer und brauchte einen Elfmeter, um in Führung zu gehen. Nach einem Einwurf ging Finn Johannesmann zu Boden und bekam den eher glücklichen Pfiff - Dominik Gärtner setzte das Leder gewohnt souverän unter die Latte (26.).

Tatsächlich glückte es Westercelle erst in der Schlussphase die Begegnung zu entscheiden. Gärtner legte das Leder vom rechten Flügel ins Zentrum, wo Moritz Bahr angelaufen kam und die Kugel mit links in die Maschen legte (75.). In der Nachspielzeit gelang es dann Joker Kolja Überheim Torhüter Max Fahr erst zu umkurven (90.+1) und dann flach ins Eck zu schlenzen (90.+3). Nun stehen für den VfL nacheinander die direkten Duelle in Meckelfeld und gegen Elstorf an.