Meckelfeld mit nächstem Sieg - Buchholz mit perfektem Wochenende

Die FG Düshorn/Krelingen dreht im Kellerduell das Geschehen und fährt einen wichtigen Dreier ein. Der Aufsteiger verschafft sich damit ein wenig Luft, während der SV Altencelle auf einem direkten Abstiegsplatz stehenbleibt.

Die Eintracht Elbmarsch befand sich eigentlich auf einem guten Weg, Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen, nachdem Tim Eberle die Gäste vom Punkt in Führung beförderte (14.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Deichkicker aber schläfrig aus der Kabine und gerieten nach einem Dreifachschlag von Marcel Mundiens (53.), Claas Behrens (57.) und Marec Thurmann (60.) ins Hintertreffen. In der Schlussphase schraubten die Hausherren das Ergebnis erfolgreich in die Höhe.

Der Buchholzer FC feiert den zweiten Sieg innerhalb zweier Tage und klettert auf den dritten Platz. Der BFC legte den perfekten Start hin und stellte die Gäste durch Tore von Frank Saaba (2., 6.) und Camilo-Ernesto Cortes-Martinez (13.) vor eine knifflige Aufgabe. Nachdem es Ole Albers gelang, für den MTV den Fuß noch vor der Pause in die Tür zu stellen (45.+2), schnupperte Egestorf nach dem zweiten Treffer von Hendrik Jüttner (70.) am Ausgleich. Den Buchholzern gelang es jedoch, durch Maximilian Haar (74.) und Mika Dannen (80., 90.+4) den Gästen ihre Hoffnungen zu nehmen.

Der TSV Elstorf kommt bei Kellerkind MTV Soltau nicht nur mit einem blauen Auge davon, sondern feiert am Ende sogar einen Sieg der Moral. Zunächst deutete wenig daraufhin, dass der Spitzenreiter am Sportpark Ost um die volle Punktausbeute zittern müsste. Die Grün-Weißen ließen das Spielgerät mit gutem Tempo durch die eigenen Reihen laufen und brachten diese Überlegenheit auch schnell auf die Ergebnistafel.

Nach einer Kombination über mehrere Stationen machte Timo von Reith im Strafraum das Leder hervorragend fest und bediente Melvin Krolikowski, der sich den nötigen Platz verschaffte um zu vollstrecken (10.). Anschließend war es Vorlagengeber von Reith, der nur mit einem Foulspiel vom Ball zu trennen war, Kapitän Dustin Jahn schweißte einmal mehr einen Freistoß direkt in die Maschen ein (26.).

Soltau ergab sich jedoch nicht seinem Schicksal, sondern stellte seine Herangehensweise auf Angriffspressing um. Wenn Jonas Lancker kurz vor der Pause seinen Hochkaräter zum dritten TSV-Treffer genutzt hätte, wäre der Deckel vermutlich drauf gewesen. Stattdessen blieb die Tür für den MTV einen Spalt auf: Nachdem Jelle Tödter die Kugel aus 20 Metern ins Kreuzeck schlenzte (50.), gelang Fynn-Ole Liebald der Ausgleich (55.).

Elstorfs Cheftrainer Michel Welke reagierte mit einem Dreifachwechsel, durch den der TSV wieder mehr Stabilität. Daraufhin gelang es dem Favoriten selbst zurückzuschlagen, sodass Joker Claas Meier, am Vortag nach seinem Amerika-Urlaub noch für die Kreisliga-Elf erfolgreich, mit viel Willenskraft den Ball über die Linie drückte (75.). In der Schlussphase verteidigten die Gäste ihren Vorsprung bis ins Ziel und festigen damit ihre Tabellenführung.

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben uns vorgenommen, in allen Situationen einen Tick mehr zu machen als zuletzt – die Jungs haben das sehr gut gemacht und das hat Soltau auch beeindruckt. Sie haben sich dann nach einer halben Stunde überlegt, es anders zu probieren und waren sehr griffig. Es ist mir ein Rätsel, was sie dort unten in der Tabelle zu suchen haben, denn sie waren sehr laut und haben uns phasenweise aufgefressen. Wir haben gewackelt, weil wir es auch noch nicht erlebt haben, hart gepresst zu werden. Der Sieg ist am Ende deswegen schon sehr geil, weil die Jungs eine Aufgabe angenommen haben, die ihnen noch nicht gestellt wurde – das freut mich sehr.“

