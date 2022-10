Meckelfeld meldet sich zurück - Egestorf legt Dreier nach Soltau erobert in Moisburg die Tabellenführung zurück

An einem verrückten Fußballnachmittag legte der TV Meckelfeld ein irres Comeback beim TV Jahn Schneverdingen hin. Dadurch rückt der MTV Soltau an die Tabellenspitze, der in Moisburg lange um seine Punkte bangen musste. Aufsteiger Hermannsburg bleibt im Gleichschritt.

Ist der Knoten jetzt geplatzt? In der Vorwoche feierte der MTV Egestorf einen deutlichen 8:0-Kantersieg gegen Este und legte nun direkt den zweiten Sieg nach. Die Haase-Elf trat mit einer anderen Körpersprache auf und erarbeitete sich diesen Dreier. Um noch mehr Sicherheit zu erlangen, müssen die Egestorfer ihre kleine Serie ausbauen, dafür ist nächste Woche Tabellenführer MTV Soltau am Ahornweg zu Gast.

Nachdem der FC Este 2012 in den beiden vorherigen Partien 14 Gegentore kassierte, ließ der frühe Doppelpack von Soltaus Hassan-Sascha Turgut böses vermuten. Die Moisburger zeigten jedoch eine leidenschaftliche Vorstellung und agierten mit dem Tabellenzweiten im Anschluss auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Hausherren durch Robert Paaschburg (62.), der Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt, als Jendrik Matthies kurz vor Schluss mit seinem Kopfball die Latte traf. „Mit der Leistung und der Mentalität, die wir heute gezeigt haben, werden wir unsere Punkte holen“, sagt Trainer Sven Timmermann. „Dass wir mit dem 0:2 in das Spiel starten und heute nichts mitnehmen, ist aber schon sehr bitter – uns hat auch das Spielglück gefehlt.“

Der TuS Hermannsburg wahrt die Weiße Weste und gewinnt auch das fünfte Heimspiel. Erst in der 85. Minute gelang Tristan Apelt der Führungstreffer, dann legte Eric Paul Kambugu (90.+3) in der Nachspielzeit nach.

Drei Rote Karten und kein Sieger! Das ist die Bilanz des Kreisderbys zwischen Winsen und der Elbmarsch. Am Ende wird sich die Eintracht vermutlich mehr über zwei verlorene Zähler ärgern, denn die Gäste lagen durch Paul Danker (25.) und Cedrik Brunke (51.) in Front. Schließlich gelang es den Luhestädtern sich noch zu einem Punkt zu arbeiten (62., 80.).

Für den dritten Sieg am Stück musste der MTV Borstel-Sangenstedt eine Menge Arbeit verrichten: Zunächst münzten die Hausherren ihre Überlegenheit nicht in Zählbares um, dann konterte die SG Eldingen über Dawid Malgorzewicz zum Führungstor (53.). Der MTV musste in diesem Spiel mehrere Widerstände überwinden, doch kam dann per Strafstoß, die SGE sah zu dem eine Rote Karte, durch Marvin Mißfeld zum Ausgleich (70.). Kurz vor Schluss legte Mißfeld dann seinen zweiten Treffer nach und entschied die Partie (86.).