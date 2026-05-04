Meckelfeld II hadert mit Chancenwucher - EE II überholt JesBe II

– Foto: Tim Lindner

Der TV Meckelfeld II investierte im Abstiegskracher gegen den TuS Fleestedt II viel, münzte sein Engagement aber nicht entscheidend in Tore um. Die Eintracht Elbmarsch II schiebt sich wiederum auf einen der beiden Aufstiegsplätze der 1. Kreisklasse Harburg. Neu Wulmstorf hadert mit dem alten Problem.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie viel dieser Punkt für die SG Estetal II wert ist. Sicherlich helfen dem Kellerkind derzeit nur Siege wirklich weiter, um sich aus der Abstiegszone herauszuarbeiten.

Der MTV Ramelsloh erwischte den perfekten Start und ging durch Sylwester Kilian vor (6.), kurz nach dem Seitenwechsel vollstreckte Tim-Ole Bleich vom Punkt (47.). Letzterer sorgte mit einem weiteren Strafstoß für die Entscheidung (84.), das Schlusswort sicherte sich die SG Elbdeich durch einen weiteren Elfmeter von Justus Göschel (87.).

Die Neu Wulmstorfer gerieten schon nach zwei Minuten durch Kelvin Gallwas in Rückstand (2.). Nach dem Seitenwechsel gelang es den Roten Teufeln, den Druck deutlich zu erhöhen. Dass Luca Weber den Ausgleich markierte (79.), war daher folgerichtig. Die Gastgeber spielten auf Sieg, ließen ihre Chancen aber ungenutzt und wurden spät bestraft - Eric-Nikolas Tefke markierte für Hanstedt-Brackel den 2:1-Siegtreffer. TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen, waren von Anfang an unkonzentriert und liegen dann folgerichtig sehr früh zurück. So rennst du dem Spiel direkt hinterher. In der ersten Halbzeit hatte Hanstedt-Brackel insgesamt mehr Spielanteile, und wir mussten zusätzlich noch verletzungsbedingt früh wechseln. In der zweiten Halbzeit habe ich dann aber eine ganz andere Mannschaft gesehen. Wir waren deutlich griffiger, haben mehr Druck gemacht und uns auch mehrere gute Chancen erarbeitet. Der Ausgleich war in der Phase absolut verdient. Danach wollten wir unbedingt den Siegtreffer – wir haben mehr riskiert und hatten auch die Möglichkeiten dazu, aber wir haben es einfach nicht geschafft, die Chancen zu nutzen. Und genau das ist aktuell unser großes Problem. Ich komme mir langsam vor wie ein Pastor in der Kirche, der jeden Sonntag das Gleiche erzählt: Vorne machen wir die Dinger nicht rein, und hinten machen wir viel zu einfache Fehler. So wird es dann am Ende natürlich schwer, Spiele zu gewinnen."

Während der FC Jesteburg-Bendestorf II ein spielfreies Wochenende genoss, zieht die Eintracht Elbmarsch an ihrem Dauerrivalen vorbei und schiebt sich auf den Aufstiegsplatz vor. Dafür mussten die Deichkicker jedoch ein ordentliches Stück Arbeit verrichten, weil Kevin-Can Soltau (30.) die Gäste in Führung brachte. EE sorgte jedoch schnell für die Kurskorrektur und glich direkt nach dem Seitenwechsel durch Jerrit-Marlin Bartz aus (46.). In der Schlussphase gelang der Elbmarsch durch Lucas Til Freitag (76.) und Kenneth-Luca Angermann den Dreier einzutüten (82.).

Der TV Meckelfeld II dominierte die Begegnung, vergaß dabei aber das Toreschießen. Stattdessen brachte Sandro Frank plötzlich die Fleestedter in Front (47.), nur neun Zeigerumdrehungen später gerieten die Gäste nach einer Roten Karte auch noch in Unterzahl (56.). Obwohl Sven-Hendrik Heisler für die Meckelfelder den Ausgleich erzielte (61.), war der TVM mit der Punkteteilung nicht glücklich. TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir waren richtig heiß auf das Spiel und wussten, dass wir gut vorbereitet sind. Es war ein Spiel auf ein Tor, bei dem wir teilweise unsere Chancen kläglich vergeben haben. Wir waren uns sicher, dass irgendwann das 1:0 fallen wird, geraten dann aber in Rückstand. Dass wir dann eine Rote Karte sehen, hat wohl keiner in Fleestedt verstanden. Trotzdem kommen wir zurück, machen auch bei dem Wetter immer weiter und haben Chancen über Chancen. Dass wir das zweite Tor nicht machen, ist super ärgerlich. Ich kann meinen Jungs nur ankreiden, dass wir in Gleichzahl keine Tore geschossen haben.“