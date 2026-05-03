Mechtersheim holt sich in Marienborn die Meisterschaft

Tarek Schwiderski, Julian Hornetz (v.l.) und ihre Abwehr-Kollegen hatten jede Menge Arbeit. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Sektduschen, blau-weiße Pyros, Meistershirts und allerlei Jubelgesänge – frustriert auf dem Boden sitzend schauten die Verbandsliga-Fußballer der TuS Marienborn der Aufstiegsfeier der TuS Mechtersheim zu. Der 2:0 (0:0)-Sieg der Vorderpfälzer bringt die Entscheidung im Titelrennen.

79 Minuten hielt das Bollwerk, schien der Matchplan aufzugehen. Es galt, das Spiel offen zu halten, bis der Titelfavorit mit aller Macht auf den Dreier drängt und sich Konterchancen ergeben. Doch dann traf Andrew Wooten aus dem Rückraum mit dem ersten Kontakt flach ins kurze Eck. Sehr zur Freude des Ludwigshafener Rappers Apache 207, der, wie viele Selfies beweisen werden, an der Bande der Truppe seines Kumpels Nauwid Amiri zuschaute.

In dem 0:1 ähnlichen Sequenzen auf der Gegenseite brachte Luka Baljak weit weniger Gefahr zustande (28., 57.). „Fallen lassen“, ertönte es sogleich wieder, und als der Sportliche Leiter nach 32 Minuten einen Ball schnell ins Spiel zurück kickte, gab es Beschwerden seitens seiner Spieler. Langsam machen, die Gäste entnerven – so sollte es laufen. Doch die Zweikampfquote nach vorn war über 90 Minuten einfach zu niedrig.