 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Mechernicher Pfingst-Cup

Kleinfeldturnier für Jeden am Pfingstsamstag

von rb · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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Die TuS Mechernich veranstaltet am Samstag, den 23.05.2026 ein Jedermannturnier. Gespielt wird auf Kleinfeld und dabei ist es egal ob die Teilnehmenden eine aktive Vereins- oder Freizeitmannschaft ist. So können auch reine Ü-Mannschaften, Frauenteams oder einfach nur fußballbegeisterte Freundeskreise mitmachen.

Neuer Platz - neues Format. In Mechernich möchte man mit den neu gewonnenen Sportanlagen nun endlich auch ein neues Terrain betreten. Man möchte endlich Gastgeber sein. Einer, der selbst etwas in die Hand nimmt. Was jahrzehntelang, aufgrund des Aschenplatzes unmöglich war, soll nun angegangen werden. Ein Kleinfeldturnier. Fehlt nur noch. Deine Anmeldung.

Wann? Samstag, 23.05.2026 ab 14 Uhr

Wo? Kunstrasenplatz am Schulzentrum in der Feytalstraße

Wer? ALLE die ein Team von 5 Feldspielern und einen Torhüter stellen

Was noch? 30 Euro Startgebühr pro Team, Hüpfburg, Essen und Trinken, Thekenwertung, Preise

Anmeldung? Schickt ne WhatsApp-Nachricht an 0157-70489450

Gebt der Sache eine Chance und meldet Euch an.