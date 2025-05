Mechernich mit dreckigen Sieg - Roitzheim vor Abstieg

Am 26. Spieltag unterlag der SC Roitzheim im Kellerduell beim bereits abgestiegenen TB-SV Füssenich-Geich mit 1:4 und ist kurz davor ebenfalls den Gang in die Kreisliga B anzutreten. Steigen, so wie es derzeit aussieht, vier A-Ligisten ab, so ist der SCR bereits raus aus der Liga. Steigen nur drei A-Ligisten ab, dann müssen die Roitzheimer zehn Punkte in vier verbleiben Spielen holen. Schwer genug, denn zudem hat der heute spielfreie Konkurrent Hellenthal (spielt erst am 30.05. in Schönau) noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. Während des SV Schöneseiffen beim 3:3 gegen die SG Flamersheim/Kirchheim wenigstens einen Zähler rettete, ging der TuS Dom-Esch trotz guter Leistung bei Spitzenreiter Erft 01 Euskirchen mit 3:5 als Verlierer vom Platz. Die Kuchenheimer bauen ihren Vorsprung in der Tabelle auf sechs Zähler aus und festigen Platz eins. Im letzten Spiel auf der Mechernicher Asche gewann die TuS, trotz dürftiger Leistung mit 2:0 gegen Frauenberg und steht damit schon kurz vor dem Klassenerhalt. Frauenbergs Leistung stimmte, aber das Auslassen an guten Torchancen kann im Abstiegskampf noch einmal gefährlich werden. Außerdem schlug Sötenich den Gast aus Lommersum klar mit 6:1 und im Gemeindederby zwischen DHO und Weilerswist fielen keine Tore.