MCH-Futsaler mit Mentalität zum Punkt Die Sennestädter liegen in Düsseldorf bereits 1:4 hinten, erkämpfen rnsich in den Schlusssekunden aber noch ein 4:4.

Wenn man drei Minuten vor dem Spielende 1:4 zurückliegt und am Ende noch 4:4 spielt, dann ist es Futsal. Dank eines Kraftakts und einem unbändigen Willen in den letzten drei Spielminuten sicherte sich der MCH Futsal Club beim Auswärtsspiel in Düsseldorf noch einen Punkt.

Lange sah es nicht danach aus, dass die Bielefelder bei ihrem „Lieblingsgegner“ am Samstag überhaupt etwas Zählbares mitnehmen würden. Zu lethargisch war der Auftritt, von zu vielen Fehlern behaftet. „Das war gerade in der ersten Halbzeit kein guter Auftritt von uns“, gab auch Trainer Cleverson Pelc nach dem Spiel zu. Allerdings überwog letztlich die Freude über den späten Punktgewinn. Kapitän Aytürk Gecim sicherte ihn mit einem seiner gefürchteten Gewaltschüsse 26 Sekunden vor dem Ende. Gecim fasste sich ein Herz und zog aus relativ zentraler Position ab. Der sprungreduzierte Futsalball schlug aus Sicht des Schützen im linken oberen Knick ein.



Die Düsseldorfer fühlten sich an den 2. November 2019 erinnert, als sie – damals noch in der Regionalliga West – bereits 7:3 gegen den MCH führten, am Ende jedoch noch 7:8 verloren. Ähnlich war es auch Samstag. Nachdem zunächst Cleverson Pelc (25.) und Kadir Sentürk (38., 40.) trafen, dann auch noch Gecim das 4:4 erzielte, kamen Erinnerungen hoch. Seinerzeit traf Gecim ungefähr acht Sekunden vor dem Ende zum 8:7-Siegtreffer. Diese Gedanken kamen den Bielefeldern natürlich auch. Doch dieses Mal lösten es die Düsseldorfer cleverer und ließen keine weitere Torchance zu.



Am Ende war es eine starke Vorstellung, die die Mannen um Spielertrainer Pelc hingelegt haben. Die Freude war dem Team nach dem Abpfiff deutlich anzumerken, als sich sowohl die Spieler auf dem Platz, als auch die gesamte Ersatzbank jubelnd in den Armen lag. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, meinte Pelc. Damit lag der Coach absolut richtig. „Wir dürfen die erste Halbzeit nicht so aus der Hand geben. Da haben wir alle eigentlich überhaupt nicht richtig stattgefunden. Aber umso stolzer bin ich auf meine Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist.“