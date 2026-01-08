McCann neuer Killie-Trainer: Rettung aus der Krise

Kilmarnock gab die Verpflichtung McCanns Anfang Januar bekannt und stattete ihn mit einem zweieinhalbjährigen Arbeitspapier aus. Parallel wurde der frühere Nationalstürmer Billy Dodds als Assistent installiert, das Duo bildet damit die neue sportliche Führungsachse in Rugby Park.

Der Vorstand betonte in seiner Mitteilung die „besondere Bedeutung“ dieser Personalie und sprach McCann und Dodds „vollstes Vertrauen“ aus, den Klub in der höchsten Spielklasse zu halten. Beide hätten in einem intensiven Auswahlprozess mit Erfahrung, Führungsqualität und ihrer Vorstellung von der künftigen Ausrichtung überzeugt.

Kilmarnock befindet sich in einer schwierigen Saison, nachdem unter Vorgänger Kettlewell nur sechs Siege aus 25 Ligapartien gelungen waren. Die Abstiegszone ist dadurch bedrohlich nahe gerückt, was den Druck auf den neuen Trainer von Beginn an erhöht.