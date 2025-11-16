Mbuyi stellt die Weichen auf Sieg

3:0 klingt auf den ersten Blick deutlich, es dauerte jedoch sehr lange, bis der SV Breinig am Sonntag Gewissheit über Sieg Nummer neun hatte. Bis zur 75. Minute hielt der SV Eilendorf die Null an der Schützheide. Dann brach Torjäger Joseph Mbuyi den Bann.

Bei nasskaltem Novemberwetter hatten doch erfreulich viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg nach Breinig gefunden, unter anderem auch, weil bereits um 13 Uhr die beiden Zweitvertretungen der Teams aufeinandertrafen.

„Dass wir so eine Partie, die weitestgehend ausgeglichen war, mit 3:0 gewinnen, spricht für eine Spitzenmannschaft“, war Breinigs Trainer Dirk Ruhrig nach Abpfiff selbstredend zufrieden. Er ergänzte aber auch: „Das Spiel war viel enger, als es das Ergebnis aussagt.“

Alle, die den Weg gefunden hatten, sahen ein unterhaltsames Landesligaspiel. Das lag vor allem daran, dass beide Mannschaften bemüht waren, schnell nach vorne zu spielen und so ergaben sich auch in der torlosen ersten Hälfte schon einige Torchancen.

Nach vier Minuten versuchte es Breinigs Kapitän Tobias Standop aus der Distanz, zielte jedoch zu hoch. Auf der anderen Seite prüfte Justus Schulte aus 20 Metern Fernando Nissen (7.). Manuel Kanou zielte für seine Breiniger kurz darauf mit links vorbei, wiederum nur wenige Minuten später musste Breinigs Rückhalt Nissen erneut eingreifen und einen Schuss von Dejan Savic abwehren.

Mitte der ersten Hälfte muss dann eigentlich das Tor für die Gäste fallen. Über rechts trat Madiou Diallo energisch an, passte in den Strafraum, wo Aljoscha Feese frei zum Schuss kam. Er setzte den Ball jedoch aus wenigen Metern über das Tor.

Auch die Gastgeber sollten noch ihre Großchance in Halbzeit eins bekommen. In der 43. Minute setzte sich Joseph Mbyui auf der rechten Seite durch, setzte Sulayman Dawodu, der in der Saison 2015/16 für den SV Eilendorf stürmte, in Szene, dessen Schuss von Eilendorfs Torwart Paul Schulz mit den Fingerspitzen zur Ecke geklärt wurde.

„Beide Mannschaften haben sich neutralisiert“, lautete das Fazit von Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic zur ersten Hälfte.

Dawodu eröffnet Hälfte zwei

Dawodu war es dann auch, der den zweiten Durchgang eröffnete. Zwei Minuten nach Wiederbeginn kam er aus wenigen Metern nach Flanke von Fabio Wynands zum Kopfball, brachte ihn jedoch nicht in Richtung Tor.

Wenig später legte er für Joseph Mbyui auf, der jedoch aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Nachdem Eilendorf eine aussichtsreiche Konterchance nicht nutzen konnte, tankte sich Mbyui ein weiteres Mal durch, fand aber in Paul Schulz seinen Meister.

Fernando Nissen musste kurz darauf eingreifen, als nach einer Ecke eine Fußspitze den Ball in Richtung Breinigs Gehäuse bugsierte.

In der 75. Minute war es dann soweit. Joseph Mbyui bekam den Ball rund 25 Meter vor dem Tor, setzte seinen Körper stark ein und traf von halbrechts ins kurze Eck. In der Entstehung des Tores monierte Eilendorf ein Breiniger Handspiel, die Pfeife blieb jedoch stumm.

Nur drei Minuten später legte der bullige Stürmer nach. Eine Freistoßflanke köpfte Jalil Tahir in den Fünfmeterraum, Mbuyi schaltete am schnellsten und nickte zum 2:0 ein.

In der 90. Minute traf Jan Gruhn nach einer Ecke und einem verunglückten Abschluss von Leo Engels aus drei Metern zum 3:0-Endstand.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei gute Chancen, die wir nicht nutzen. Der Gegner knackt uns dann mit dem ersten Tor. 3:0 fand ich zu hoch, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider“, so Jasmin Muhovic, der derzeit auf zehn verletzte Spieler verzichten muss.

Für Eilendorf geht es bereits am Mittwoch weiter: Im FVM-Pokal spielt die Mannschaft bei Landesligist Borussia Lindenthal-Hohenlind. Breinig tritt in zwei Wochen im Spitzenspiel bei Tabellenführer FC Hürth an und kann mit einem Sieg auf Platz eins springen.

