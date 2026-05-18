Mbuyi macht den Unterschied: Breinig gewinnt packendes Derby beim SV Eilendorf Fußball-Landesliga: Joseph Mbuyi erzielt in einem turbulenten Lokalkampf in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer für den SV Breinig. von Elmar Brandt · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der zweifache Torschütze Joseph Mbuyi (Breinig, weißes Trikot) verlangt den Verteidigern des SV Eilendorf in einem spannenden Derby alles ab. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Packendes Derby, bitteres Ende für den SV Eilendorf. In einem temporeichen und aufregenden Spiel in der Fußball-Landesliga verlor die Mannschaft von Jasmin Muhovic gegen den SV Breinig mit 3:4 (1:1). Den Siegtreffer erzielte Breinigs Mittelstürmer Joseph Mbuyi in der dritten Minute der Nachspielzeit, nachdem der SVE zuvor aus einem 1:3 ein 3:3 gemacht hatte.

„Ich bin megastolz auf meine Jungs. Die haben den Matchplan heute fantastisch umgesetzt“, sagte der Co-Trainer der Breiniger, Kevin Breuer, der an der Linie ohne den verhinderten Cheftrainer Dirk Ruhrig coachte. Der SV Eilendorf, der zuletzt sechs Spiele in Folge gewonnen hatte, präsentierte sich gegen den Aufstiegskandidaten von Anfang an selbstbewusst. In der zehnten Minute erzielten die Gäste nach einem Freistoß von Leo Engels jedoch die Führung. Jonas Dahmen nahm die Hereingabe volley und versenkte unhaltbar in den linken Winkel. Ein tolles Tor à la Marco van Basten im EM-Finale 1988 für die Niederlande.

Das frühe Tor schockte die Hausherren nicht. Nur acht Minuten später erzielte Tim Beckers das 1:1, nachdem die Breiniger Defensive ihn an der Sechzehnmeter-Linie frei zum Schuss hatte kommen lassen. „Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, Breinig hatte ein bisschen mehr Ballbesitz“, sagte Muhovic nach dem Spiel. Die Eilendorfer hatten dagegen ein paar gute Umschaltmomente, aber richtig gefährlich wurde es vor beiden Toren nicht. Außer in der 35. Minute, als Breinigs Niklas Mohr auf der rechten Seite einen Ball gewann und anschließend erst Mbuyi und dann Luca Gehlen an SVE-Keeper Paul Schulz scheiterten. Mit 1:1 ging es in die Pause.