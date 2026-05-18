Mbuyi macht den Unterschied: Breinig gewinnt packendes Derby beim SV Eilendorf

Packendes Derby, bitteres Ende für den SV Eilendorf. In einem temporeichen und aufregenden Spiel in der Fußball-Landesliga verlor die Mannschaft von Jasmin Muhovic gegen den SV Breinig mit 3:4 (1:1). Den Siegtreffer erzielte Breinigs Mittelstürmer Joseph Mbuyi in der dritten Minute der Nachspielzeit, nachdem der SVE zuvor aus einem 1:3 ein 3:3 gemacht hatte.
„Ich bin megastolz auf meine Jungs. Die haben den Matchplan heute fantastisch umgesetzt“, sagte der Co-Trainer der Breiniger, Kevin Breuer, der an der Linie ohne den verhinderten Cheftrainer Dirk Ruhrig coachte.
Der SV Eilendorf, der zuletzt sechs Spiele in Folge gewonnen hatte, präsentierte sich gegen den Aufstiegskandidaten von Anfang an selbstbewusst. In der zehnten Minute erzielten die Gäste nach einem Freistoß von Leo Engels jedoch die Führung. Jonas Dahmen nahm die Hereingabe volley und versenkte unhaltbar in den linken Winkel. Ein tolles Tor à la Marco van Basten im EM-Finale 1988 für die Niederlande.
Das frühe Tor schockte die Hausherren nicht. Nur acht Minuten später erzielte Tim Beckers das 1:1, nachdem die Breiniger Defensive ihn an der Sechzehnmeter-Linie frei zum Schuss hatte kommen lassen.
„Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, Breinig hatte ein bisschen mehr Ballbesitz“, sagte Muhovic nach dem Spiel. Die Eilendorfer hatten dagegen ein paar gute Umschaltmomente, aber richtig gefährlich wurde es vor beiden Toren nicht. Außer in der 35. Minute, als Breinigs Niklas Mohr auf der rechten Seite einen Ball gewann und anschließend erst Mbuyi und dann Luca Gehlen an SVE-Keeper Paul Schulz scheiterten. Mit 1:1 ging es in die Pause.
Der SV Breinig kam mit viel Dampf aus der Kabine. In der 53. Minute verloren die Gastgeber im Spielaufbau den Ball. „Da waren wir undiszipliniert, wollten zu viel“, so Muhovic. Den anschließenden Gegenstoß wie aus dem Lehrbuch über Leo Engels und Leon Michl schloss Mbuyi gnadenlos ab: 2:1.
Der SV Eilendorf investierte weiterhin viel und hielt gegen die spielerisch überlegenen Gäste kämpferisch und laufstark dagegen. In der 73. Minute führte dann eine umstrittene Entscheidung zu einem Freistoß, den der zuvor vermeintlich gefoulte Manuel Kanou sehenswert aus 22 Metern in den linken Winkel schoss. „Unser Spieler köpft den Ball zuerst weg und dann prallen die beiden Spieler gegeneinander“, wunderte sich Muhovic über den Pfiff des Schiedsrichters.
Das 3:1 schien die Vorentscheidung zu sein. Der SV Eilendorf wechselte dreifach und gab sich nicht auf. In der 81. Minute schlenzte Tim Beckers für den SVE einen Freistoß an die Latte – ein Weckruf für die Schlussoffensive des SVE. „Da haben wir Moral bewiesen“, befand Muhovic. Einen Eckball von links verwertete der Verteidiger Tobias Diederichs in der 84. Minute zum 2:3.
Es wurde noch einmal spannend an der Halfenstraße, und der bei Breinig eingewechselte Tetsuya Shirashi leistete sich einen kapitalen Fehlpass in der eigenen Hälfte. Der Ball kam zum eingewechselten Mauric Dörfler, der den viel umjubelten 3:3-Ausgleich erzielte (88.).
Der SV Breinig versuchte noch einmal alles. Zunächst scheiterte Kanou an Eilendorfs Torhüter. Und dann erreichte ein Steckpass den an diesem Tag überragenden Mbuyi, der das Leder aus dem Lauf unter die Latte bugsierte: 4:3. Der Neuner des SV Breinig machte an diesem Nachmittag den Unterschied und hält seine Mannschaft damit im Aufstiegsrennen.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de