Mbuku, Holthaus und Song stoßen zum FC Brünninghausen

Vincent Holthaus kommt vom SV Herbede (Bezirksliga Staffel 10) nach Brünninghausen – und bringt eine eindrucksvolle Torquote mit. Der großgewachsene Mittelstürmer traf in der vorletzten Saison 23 Mal und bereitete weitere 16 Tore vor. Die Entscheidung für den FCB fiel auch wegen der positiven Eindrücke abseits des Platzes. „Ich habe mich für Brünninghausen entschieden, weil ich bisher von jedem nur Gutes über den Verein gehört habe. Das familiäre Umfeld und die klare Struktur haben mich überzeugt“, so Holthaus.

Rückkehr eines Eigengewächses

Mit Eumin Song kehrt ein ehemaliger Jugendspieler des Vereins an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich von Brünninghausen und einem Abstecher zum SV Brackel 06 in den Seniorenbereich will der 19-Jährige nun in der Westfalenliga Fuß fassen. „Ich habe mich vom ersten Gespräch an sehr willkommen gefühlt und freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Song.

Mit diesen drei Verpflichtungen setzt der FC Brünninghausen seine Strategie fort, junge, entwicklungsfähige Spieler mit klarer Perspektive zu integrieren. Die Saison 2025/26 wirft bereits ihre Schatten voraus – in Brünninghausen ist man personell auf dem Weg, gerüstet zu sein.