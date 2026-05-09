Mbemba und Mitrovic mit Hattrick, FCG15 lässt Gerlafingen keine Chance

Mbemba (am Ball) traf heute dreifach – Foto: Nevio Amgwerd

Die Ceccon-Elf betrat den Platz im Stadion Brühl als Favorit. Dies obwohl sich die Gäste aus Gerlafingen 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen erarbeiteten.

Im Spiel angekommen kamen die Gäste in gelbschwarz zur ersten Offensivaktion des Spiels, kurz darauf gab es noch einen Eckball für das Team von Kevin Rickli. Weitere Chancen erspielten sich dann lange nur noch die weiterhin ungeschlagenen Gastgeber. In der 7. Minute ergab sich für den FCG durch Agushi die erste Chance. In der 16. Minute fiel dann das 1-0. Wie bereits gegen Dulliken konnten die Blauweissen früh in Führung gehen. In der 22. Minute spielte Mushkolaj einen schönen Pass auf Mitrovic, welcher sich umdrehte und zum 2-0 einschob. In der 28. und 30. Minute fielen die nächsten beiden Tore erneut durch Mitrovic, welcher heute schon früh seinen Hattrick schnürrte.