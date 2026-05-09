Mbemba und Mitrovic mit Hattrick, FCG15 lässt Gerlafingen keine Chance

Die Ceccon-Elf betrat den Platz im Stadion Brühl als Favorit. Dies obwohl sich die Gäste aus Gerlafingen 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen erarbeiteten.
Im Spiel angekommen kamen die Gäste in gelbschwarz zur ersten Offensivaktion des Spiels, kurz darauf gab es noch einen Eckball für das Team von Kevin Rickli. Weitere Chancen erspielten sich dann lange nur noch die weiterhin ungeschlagenen Gastgeber. In der 7. Minute ergab sich für den FCG durch Agushi die erste Chance. In der 16. Minute fiel dann das 1-0. Wie bereits gegen Dulliken konnten die Blauweissen früh in Führung gehen. In der 22. Minute spielte Mushkolaj einen schönen Pass auf Mitrovic, welcher sich umdrehte und zum 2-0 einschob. In der 28. und 30. Minute fielen die nächsten beiden Tore erneut durch Mitrovic, welcher heute schon früh seinen Hattrick schnürrte.
In der 2. Hälfte gab es zwar weniger Möglichkeiten, doch die Uhrenstädter waren weiterhin die deutlich spielbestimmendere Mannschaft. In der 56. Minute fiel der nächste Treffer zum 5-0. In der 67. Minute lag der Ball zum 6. Mal im Netz, doch das Schiedsrichterteam entschied auf Abseits. Kurz darauf konnte auch der eingewchselte Ar. Catak die Chance zum 6-0 nicht nutzen. Gerlafingen wurde in der 70. Minute gefährlich, doch Miftari scheiterte in Extremis. Nach 77 Minuten trat Nushi einen scharfen Freistoss, welcher nur knapp über den Kasten des Ex-Grenchners Bornschein zog. In der 80. Minute spielte Nushi das Runde von aussen auf Mbemba, welcher den Ball noch annahm und dann ins Tor schob. Auch er darf sich heute als Dreifachtorschütze feiern. In den letzten 5 Minuten waren die Gäste etwas mehr in Zone 3, doch es blieb beim 6-0.
Somit bleiben die Grenchner auch im 5. Ligaspiel in dieser Rückrunde ohne Gegentor und behalten die 5 Punkte Abstand auf Lommiswil, welche heute zuhause gegen Riedholz mit 4-1 gewinnen konnten.