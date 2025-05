Mbemba Hattrick führt Grenchen zum Kantersieg

Das Traditionsduell der Liga stand heute im Stadion Brühl auf dem Programm. Der FCG wollte unbedingt die nächsten 3 Punkte gewinnen, um Druck auf den Leader Härkingen aufzubauen, welcher morgen Mümliswil empfängt. Die formschwachen Oltener strebten den ersten Sieg in der Rückrunde an. Im Spiel angekommen waren es die Gäste aus Olten, welche nach gerade mal 60 Sekunden über eine Flanke zu einer gefährlichen Kopfballmöglichkeit gekommen sind. Die Gastgeber zeigten sich erstmals nach 3 Minuten im gegnerischen Strafraum. Nach einem langen Ball von Agushi kam der FCG-Captain Rüegg vom spitzen Winkel zum Schuss und traf zur Führung. Grenchen übernahm das Zepter und spielte engagiert weiter. Nach 9 Minuten stand es bereits 2-0. Die Equipe von Trainer Obrecht kombinierte sich immer wieder in Zone drei. Nach 29 Minuten kamen die Oltener zu einem Freistoss. Gerardi setzte den Ball und schoss den Ball in die Maschen. Bis zum Halbzeitpfiff waren es weiterhin die Grenchner, welche sich offensiv zeigten. Es gab viele Chancen, doch der Ball wollte in der Nachspielzeit nur ans und nicht ins Tor. In der zweiten Halbzeit ging das Spiel im gleichen Stil weiter. Grenchen spielte stark, doch vergab weiterhin hochkarätige Chancen. Nach 62 Minuten fiel dann durch Scott Mbemba das verdiente 3-1. Die Dreitannenstädter kamen nur selten zu guten Möglichkeiten und wenn, dann ging der Ball am Kasten vorbei. Nach weiteren FCG-Chancen fielen in der Schlussviertelstunde noch das 4-1 durch Agushi und das 5-1 durch Mbemba und eben dieser Mbemba konnte heute somit einen Hattrick erzielen. Danach war Schluss. Mit zahlreichen Chancen und zwei ungültigen Offside-Toren auf Grenchner Seite hätte das Resultat durchaus noch deutlicher ausfallen können, doch alles in allem war es ein komfortabler Sieg.

Bericht: Nevio Amgwerd