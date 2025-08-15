Mazza: "Ich wünsche mir eine ruhige Saison für mich und den Verein"

Durch zwei Siege in den letzten beiden Partien feierte die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard doch noch den Klassenerhalt in der vergangenen Landesliga-Saison. Einen großen Anteil hatte Cheftrainer Angelo Mazza, denn unter ihm gewannen die Kölner sechs von neun Liga-Spielen.

Nach 21 Spieltagen stand Flittard auf dem letzten Tabellenplatz und musste um den Erhalt der Klasse bangen. Durch die Übernahme Mazzas änderte sich allerdings einiges. Die ersten drei Duelle nach dem Amtseintritt des neuen Cheftrainers wurden gewonnen. Am Ende holte der 38-Jährige noch weitere neun Punkte mit seinem Team und hielt somit die Klasse. Nun steht er mitten in der ersten Vorbereitung der Spielvereinigung.

Ein wichtiger Punkt neben den taktischen Aspekten ist der Schwung aus dem vergangenen Jahr. Mit einem unfassbaren Schlussspurt schafften die Kölner rund um Übungsleiter Mazza den Klassenerhalt. "Ich bin immer noch sehr stolz auf das erreichte Ziel Klassenerhalt. Es war nicht einfach einen Trainerrücktritt (kompletter Staff) und Spielerrücktritte zu kompensieren. Aber in neun Spielen 18 Punkte zu holen als Tabellenletzter und fünf Punkte Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz zu haben, mit meinen Spielern, die die Treue zum Verein gehalten haben, das war schon ein besonderer Moment", sagte er.

Die Kölner werden auch in der kommenden Spielzeit auf harte Gegner treffen, daher laufen die Vorbereitungen in Flittard auf Hochtouren. Mazza sieht sowohl positive Aspekte, als auch Verbesserungsmöglichkeiten. "Bis Dato bin ich in Puncto Einsatzbereitschaft und Disziplin, sowie Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Was das Spiel gegen den Ball angeht haben wir noch Verbesserungsbedarf, da werden wir weiter den Fokus setzen. Das Spiel mit Ball und taktisch wichtige Punkte dazu, gefallen mir ehrlicher Weise gut", verriet er.

Harte Kaderplanung

Neben der Euphorie musste die Spielvereinigung allerdings einige schwere Abgänge verkraften. Florian Hensel wechselte beispielsweise zum Ligakonkurrenten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Mit acht Treffern war der Mittelfeldspieler der beste Torschütze der Kölner. "Alle Abgänge haben mir schon wehgetan, denn was diese Mannschaft geleistet hat, war schon immens, aber alle Spieler zu halten, nach einer Saison, die am Ende zwar gut lief, aber größtenteils unruhig war, war schwierig.“", sagte der Cheftrainer.

Aber auch auf der Zugangsseite gibt es einige Akteure. So zum Beispiel Jeff Sell, der vom SC Elsdorf kommt und auch schon in der Landesliga zeigte, was er drauf hat. Dabei hat es zu Beginn der Planungen ein großes Problem gegeben. "Die Kaderplanung lief an für sich eher schleppend, da man bis zum letzten Spiel nicht wusste in welcher Liga man spielt. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden mit unseren Spielern. Der Ein oder Andere muss sich in Puncto Athletik und Fitness noch finden, aber wir arbeiten an allen Details und Stellen", erklärte der Übungsleiter.

"Wir haben eine gute Stimmung"

Auf die Leistungen in der abgelaufenen Saison folgte eine bisher wechselhafte Vorbereitung. Einerseits gewann Flittard Spiele gegen Gegner wie die SpVg Porz (Mittelrheinligist), anderseits verloren die Kölner das Duell gegen den SV Weiden (Bezirksligist). Der Übungsleiter hat daher ein klares Ziel für die kommende Saison. "Wir wollen unsere Punkteausbeute aus dem letzten Jahr toppen. Am Ende wird eine Spielzeit immer an guten Ergebnissen gemessen, dabei zählt der Fleiß und die Disziplin, sowie eine verletzungsfreie Zeit", erzählte er.

Auch ein persönliches Ziel nannte der 38-Jährige: "Ich wünsche mir eine ruhige Saison für mich und den Verein. Wir haben eine gute Stimmung und auch eine Aufbruchstimmung im Verein, da wünsche ich mir eine ganze Saison, das ist die Basis für Erfolg.

Mazza erarbeitete sich in kürzester Zeit das Vertrauen der Spieler, Fans und Vereinsangehörigen. Mit diesem Vertrauen und dem Schwung aus der vergangenen Saison könnte einiges möglich sein für Flittard.