Mazza: "Am Ende überwiegt immer der Stolz"

Für die Spielvereinigung Flittard wird es nach drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Landesliga zurück in die Bezirksliga gehen. Diesen Schritt muss der Verein allerdings ohne Übungsleiter Angelo Mazza machen, denn der Cheftrainer wird ab der kommenden Saison für den TSV Schönau in der A-Liga agieren. Der 39-Jährige blickte noch einmal auf die vergangene Spielzeit zurück.
Ein 3:3-Remis gegen den FV Bonn-Endenich am 29. Spieltag sorgte für den endgültigen Abstieg der Spielvereinigung. Ein Gegentreffer in der letzten Minute sorgte dabei für die Punkteteilung Flittards. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben eine tolle Moral gezeigt, konnten aber wie so oft in dieser Saison unseren Vorsprung nicht über die Ziellinie bringen", sagte Mazza kurz nach dem Unentschieden. Er führte damals aus: "Wir betreiben einen hohen Aufwand und belohnen uns einfach nicht, dass tut mir für alle Leid - angefangen bei den Zuschauern, bis hin zu meinem Spielern und meinem Staff."
Für Mazza und sein Team war der Abstieg ein harter Schlag. Der Cheftrainer versuchte am Abend nach dem Spiel noch seine Trauer in Worte zu fassen: "In diesem Moment spürst du einfach eine innerliche Leere. Ich, beziehungsweise wir alle haben bis zuletzt gehofft den Bock umzustoßen und haben weiter gemacht - immer mit viel Engagement und Ehrgeiz. Aufgeben darf nie eine Option sein, deshalb tut es mir vor allem für den Verein und unseren treuen Anhängern leid, dass wir es nicht geschafft haben."
Dabei war es für ihn und seine Mannschaft ein Start nach Maß in die Saison. Nach vier Spieltagen stand Flittard noch mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Nach der Hinrunde waren es zumindest vier Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz.
Die Rückrunde startete hingegen mit wenigen Punktgewinnen. In den ersten acht Partien der Rückserie konnte der Absteiger gerade einmal drei Zähler holen. Ein großes Problem dabei war die Defensive, denn mit 101 Gegentreffern stellte Flittard die mit großem Abstand anfälligste Abwehr der Liga. Niederlagen wie beispielsweise ein 2:7 gegen den TuS Marialinden oder auch ein 1:9 gegen den Meister FSV Neunkirchen-Seelscheid waren schwer zu verkraften für die Mannschaft.
Lange stemmten sich Mazza und seine Truppe gegen den Abstieg, den sie schlussendlich jedoch nicht verhindern konnten. Auf die Frage, welche Gedanken er über die vergangene Spielzeit pflegt, antwortete der Übungsleiter: "Am Ende überwiegt immer der Stolz auf meine Mannschaft. Das sind gute Jungs, die es nicht verdient haben abzusteigen, die aber auch noch alle sehr jung sind. Am Ende ist es eine sehr gute Erfahrung gewesen für die es definitiv wert war zu kämpfen."
Mazza übernahm das Team in der Saison 2024/25 und führte die Truppe in neun Partien zu sechs Siegen. Somit konnte am Ende der Klassenerhalt gefeiert werden. Auch wenn es dieses Jahr nicht mit dem Klassenverbleib geklappt hat und der 39-Jährige den Verein aus eigenem Wunsch verlassen wird, baute der Chefcoach eine Bindung zu der Spielvereinigung auf. "Ich hoffe, dass der Verein es bald wieder schafft in dieser tollen Liga mitzumischen. Ich wünsche allen persönlich und sportlich nur das Beste, auch wenn ich mir ein anderes Ende gewünscht habe", verriet er abschließend.
Er wird nun ein neues Kapitel in der Kreisliga A beim TSV Schönau aufschlagen, während Flittard in der Bezirksliga antreten wird. Mazza wird auch bei seinem neuen Klub hohe Ambitionen pflegen. Inwiefern er diese beim TSV unterbringen kann, wird sich noch zeigen. Eine Rückkehr in den Kreis Köln schließt er auch in näherer Zukunft nicht aus.