Mazza: "Am Ende überwiegt immer der Stolz" Am vorletzten Spieltag stieg die Spielvereinigung Flittard nach einer turbulenten Saison aus der Landesliga ab. Cheftrainer Angelo Mazza gab zudem seinen Rücktritt bekannt. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Flittard konnte den Abstieg nicht mehr verhindern – Foto: Christoph Tiroux

Für die Spielvereinigung Flittard wird es nach drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Landesliga zurück in die Bezirksliga gehen. Diesen Schritt muss der Verein allerdings ohne Übungsleiter Angelo Mazza machen, denn der Cheftrainer wird ab der kommenden Saison für den TSV Schönau in der A-Liga agieren. Der 39-Jährige blickte noch einmal auf die vergangene Spielzeit zurück.

"Innerliche Leere" Ein 3:3-Remis gegen den FV Bonn-Endenich am 29. Spieltag sorgte für den endgültigen Abstieg der Spielvereinigung. Ein Gegentreffer in der letzten Minute sorgte dabei für die Punkteteilung Flittards. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben eine tolle Moral gezeigt, konnten aber wie so oft in dieser Saison unseren Vorsprung nicht über die Ziellinie bringen", sagte Mazza kurz nach dem Unentschieden. Er führte damals aus: "Wir betreiben einen hohen Aufwand und belohnen uns einfach nicht, dass tut mir für alle Leid - angefangen bei den Zuschauern, bis hin zu meinem Spielern und meinem Staff." Für Mazza und sein Team war der Abstieg ein harter Schlag. Der Cheftrainer versuchte am Abend nach dem Spiel noch seine Trauer in Worte zu fassen: "In diesem Moment spürst du einfach eine innerliche Leere. Ich, beziehungsweise wir alle haben bis zuletzt gehofft den Bock umzustoßen und haben weiter gemacht - immer mit viel Engagement und Ehrgeiz. Aufgeben darf nie eine Option sein, deshalb tut es mir vor allem für den Verein und unseren treuen Anhängern leid, dass wir es nicht geschafft haben."

Dabei war es für ihn und seine Mannschaft ein Start nach Maß in die Saison. Nach vier Spieltagen stand Flittard noch mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Nach der Hinrunde waren es zumindest vier Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Der Stolz überwiegt Die Rückrunde startete hingegen mit wenigen Punktgewinnen. In den ersten acht Partien der Rückserie konnte der Absteiger gerade einmal drei Zähler holen. Ein großes Problem dabei war die Defensive, denn mit 101 Gegentreffern stellte Flittard die mit großem Abstand anfälligste Abwehr der Liga. Niederlagen wie beispielsweise ein 2:7 gegen den TuS Marialinden oder auch ein 1:9 gegen den Meister FSV Neunkirchen-Seelscheid waren schwer zu verkraften für die Mannschaft.