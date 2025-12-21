Mazmannhalle wird Bühne des Burger-King-Super-Cups des FC 07 Albstadt

Am heutigen Sonntag richtet sich der Blick des regionalen Hallenfußballs nach Albstadt. In der Mazmannhalle steigt das Finalturnier des Burger-King-Super-Cups des FC 07 Albstadt, ein Turnier, das sportliche Breite, ambitionierte Nachwuchsteams und etablierte Herrenmannschaften zusammenführt. Vier Gruppen, eine Spielzeit von 14 Minuten und ein straffer Zeitplan versprechen einen intensiven Turniertag, an dessen Ende erst am frühen Abend der Sieger feststehen wird.

Der Burger-King-Super-Cup gehört zu den festen Terminen im winterlichen Hallenkalender der Region. Die Mazmannhalle bietet dafür ideale Bedingungen: kompakt, lautstark und nah am Spielfeld. Gespielt wird in vier Vierergruppen, ehe es ab dem Viertelfinale im K.-o.-System um den Einzug ins Endspiel geht. Diese Struktur sorgt dafür, dass jede Begegnung unmittelbare Bedeutung besitzt und früh Druck entsteht.

Der Gastgeber im Mittelpunkt des Geschehens

Der FC 07 Albstadt tritt mit mehreren Mannschaften an und prägt das Turnier nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlich. In Gruppe A startet die erste Mannschaft des Gastgebers, in Gruppe B ist die zweite Mannschaft vertreten, in Gruppe D zudem die U19 des Vereins. Diese Konstellation verleiht dem Turnier einen besonderen Charakter, da unterschiedliche Alters- und Leistungsstufen des Vereins aufeinandertreffen und sich mit externer Konkurrenz messen.

Gruppe A: Regionale Rivalität und ausgeglichene Kräfte

In Gruppe A trifft der FC 07 Albstadt auf den SV Croatia Reutlingen, den SV Egesheim und Türk Pamukkalespor Haigerloch. Diese Gruppe verspricht intensive Duelle, da sich mehrere Teams aus dem regionalen Umfeld gegenüberstehen. Der Auftakt erfolgt um 10 Uhr, wenn Croatia Reutlingen auf den SV Egesheim trifft. Für den Gastgeber beginnt das Turnier um 11.04 Uhr gegen Türk Pamukkalespor Haigerloch, bevor weitere richtungsweisende Spiele folgen.

Gruppe B: Favoritenrolle klar verteilt

Die Gruppe B weist eine besondere sportliche Note auf. Mit dem FC Holzhausen ist ein Verbandsligist vertreten, der als einer der Turnierfavoriten gilt. Ergänzt wird die Gruppe durch die TSG Reutlingen, den SV Zimmern und den FC 07 Albstadt II. Hier treffen Erfahrung, höherklassige Routine und junge Ambitionen aufeinander. Bereits das frühe Spiel zwischen Holzhausen und der TSG Reutlingen um 10.16 Uhr besitzt Signalwirkung für den weiteren Turnierverlauf.

Gruppe C: Mischung aus Herren- und Nachwuchsteams

In Gruppe C stehen sich die TSG Balingen II, der TSV Straßberg 1903, die U19 der TSG Balingen sowie die U19 des SC 04 Tuttlingen gegenüber. Diese Zusammensetzung bringt unterschiedliche Spielstile zusammen und macht die Gruppe schwer kalkulierbar. Die jungen Mannschaften treffen hier auf erfahrenere Teams, was den Hallenfußball besonders dynamisch macht.

Gruppe D: Erfahrung trifft auf jugendliche Dynamik

Die Gruppe D vereint mit der SG Empfingen und dem SC 04 Tuttlingen zwei etablierte Mannschaften. Hinzu kommen der TSV Frommern U19 sowie die U19 des FC 07 Albstadt. Diese Gruppe steht exemplarisch für den Charakter des Turniers, in dem Nachwuchs und Herrenfußball bewusst miteinander verzahnt werden. Der Gastgeber eröffnet seine Gruppe um 11.52 Uhr gegen die SG Empfingen.

Ein enger Zeitplan ohne Verschnaufpause

Der Spielplan ist eng getaktet. Im 16-Minuten-Rhythmus folgen die Begegnungen aufeinander, Unterbrechungen bleiben kurz. Für die Mannschaften bedeutet das eine hohe physische und mentale Belastung, da Regenerationsphasen kaum vorhanden sind. Genau diese Dichte verleiht dem Turnier seine besondere Intensität.

Der Weg in die K.-o.-Phase

Ab 16.24 Uhr beginnt mit den Viertelfinals die entscheidende Phase des Turniers. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Runde der letzten acht. Anschließend folgen die Halbfinals, ehe gegen 18.31 Uhr das Finale angesetzt ist. Fehler werden in dieser Phase sofort bestraft, taktische Zurückhaltung tritt zugunsten von Entschlossenheit und Präzision in den Hintergrund.

Hallenfußball als sportlicher Jahresabschluss

Mit dem Burger-King-Super-Cup setzt der FC 07 Albstadt einen sportlichen Schlusspunkt vor der Weihnachtspause. Die Mazmannhalle wird am heutigen Sonntag zur Bühne für Tempo, Zweikämpfe und Emotionen. Am Ende wird ein Sieger feststehen, doch bereits der Weg dorthin macht dieses Turnier zu einem Höhepunkt des regionalen Hallenfußballs.