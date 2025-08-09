Remis gegen den Landesligisten. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Mazikowskis Paraden sichern Rhenania Hochdahl das 1:1 Der Bezirksligist punktet mit Leidenschaft gegen den Landesligisten Solingen Wald – späte Chancen auf beiden Seiten und ein Pfostenkracher inklusive. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Bezirksliga 1 Solingen 03 Rhenania H.

SC Rhenania Hochdahl – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:1 (0:0). Am Ende hätten die Hochdahler den Test gegen die ligahöheren Solinger fast noch gewonnen. Den Kopfball von Oliver Krizanovic kratzte 03-Abwehrchef Max Schreckenberg gerade noch von der Torlinie (90.) und als Schiedsrichter Marcel Donath schon abpfeifen wollte, traf Othman Allaiti aus der Distanz den Außenpfosten.

Mit dem Remis konnten die Trainer indes gut leben. Für Peter Burek und Daniele Varveri war es ohnehin ein herzliches Wiedersehen. Im März 2024 wurde das Duo beim arg abstiegsgefährdeten Landesligaklub ASV Mettmann „freigestellt“. Die Folge: Die Trainer wechselten im gleichen Sommer zu 1. Spvvg. Solingen Wald 03 (Varveri) bzw. zum SC Rhenania Hochdahl (Burek). Die richtige Entscheidung der Übungsleiter, die ihre neuen Mannschaften in die jeweils höhere Spielklasse führten. Die Walder erreichten ihr Ziel Landesliga über den Umweg „Relegation“, während die Rhenania auf direktem Weg (und das nach 30 Jahren) endlich wieder in die Bezirksliga aufstieg. Eine Episode am Rande, die aber deutlich macht, wie schnelllebig das Geschäft auch im Amateurfußball sein kann. Beide Coaches mussten am Donnerstagabend in ihrem ersten Vergleich gegeneinander aus unterschiedlichsten Gründen auf Stammkräfte verzichten. Dennoch sahen die Zuschauer eine attraktive, durchaus kampfbetonte Partie. „In der ersten Halbzeit zeigten wir eine spielerisch starke Leistung. Als Solingen nach der Pause mehr Spielanteile bekam, haben wir die taktische Grundordnung beibehalten, gut gegen den Ball gearbeitet und gefährliche Konter gefahren“, urteilte Peter Burek.