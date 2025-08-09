Mazikowskis Paraden sichern Rhenania Hochdahl das 1:1

SC Rhenania Hochdahl – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:1 (0:0). Am Ende hätten die Hochdahler den Test gegen die ligahöheren Solinger fast noch gewonnen. Den Kopfball von Oliver Krizanovic kratzte 03-Abwehrchef Max Schreckenberg gerade noch von der Torlinie (90.) und als Schiedsrichter Marcel Donath schon abpfeifen wollte, traf Othman Allaiti aus der Distanz den Außenpfosten.
Mit dem Remis konnten die Trainer indes gut leben. Für Peter Burek und Daniele Varveri war es ohnehin ein herzliches Wiedersehen. Im März 2024 wurde das Duo beim arg abstiegsgefährdeten Landesligaklub ASV Mettmann „freigestellt“. Die Folge: Die Trainer wechselten im gleichen Sommer zu 1. Spvvg. Solingen Wald 03 (Varveri) bzw. zum SC Rhenania Hochdahl (Burek). Die richtige Entscheidung der Übungsleiter, die ihre neuen Mannschaften in die jeweils höhere Spielklasse führten. Die Walder erreichten ihr Ziel Landesliga über den Umweg „Relegation“, während die Rhenania auf direktem Weg (und das nach 30 Jahren) endlich wieder in die Bezirksliga aufstieg. Eine Episode am Rande, die aber deutlich macht, wie schnelllebig das Geschäft auch im Amateurfußball sein kann.
Beide Coaches mussten am Donnerstagabend in ihrem ersten Vergleich gegeneinander aus unterschiedlichsten Gründen auf Stammkräfte verzichten. Dennoch sahen die Zuschauer eine attraktive, durchaus kampfbetonte Partie. „In der ersten Halbzeit zeigten wir eine spielerisch starke Leistung. Als Solingen nach der Pause mehr Spielanteile bekam, haben wir die taktische Grundordnung beibehalten, gut gegen den Ball gearbeitet und gefährliche Konter gefahren“, urteilte Peter Burek.
„Unsere heute umformierte Elf hat das gut gemacht, spielerisch und was die Einsatzbereitschaft angeht. Aus meiner Sicht war es ein sehr ansehnliches Testspiel“, konstatierte Daniele Varveri.
Dessen Team hätte bereits durch den ersten SCR-Angriff (1.) hinten liegen können, doch scheiterte Linksfuß Tobias Schössler, mit rechts, am klasse reagierenden 03-Keeper Eric Klaas. Die klarste von weiteren guten Chancen für die lange Zeit selbstbewusst auftretenden Gastgeber.
Nach der Pause fand Solingen besser ins Spiel, scheiterte aber einige Mal am reaktionsschnellen Daniel Mazikowski im Hochdahler Tor. Da blitzte dann doch ein ums andere Ball das fußballerische Vermögen der teils schon in höheren Klassen spielenden Gäste auf. Beide Treffer fielenallerdings durch Standards, nicht aus dem Spiel heraus. Hochdahls Nachwuchsmann Philipp Gatzen köpfte die Ecke von Spielmacher Ardian Duraku zur Führung ein (75.). Der Ausgleich ging sieben Minuten später auf das Konto des umtriebigen Noah Salau nach dem Freistoß von Enes Topal.