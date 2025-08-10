🗣: Mayer sieht "wildes Spiel" – Schwabing "verpennt" erneut den Start

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, führen nach 25 Minuten völlig verdient mit 2:0. Es kann auch 3:0 oder 4:0 stehen, mit einem Aluminiumtreffer und einem Flachschuss, der knapp am langen Pfosten vorbeigeht. Die Tore sind sehr schön herausgespielt, mit Schwerpunkten, die wir in letzter Zeit gelegt haben, vor allem die Tiefenläufe. So entsteht auch das 1:0 von Mo Sassmann nach einem super Ball von Ari Kurmehaj. Das zweite Tor fällt dann nach einer Pressingaktion. Nach einer Flanke war die Box sehr gut besetzt und wir machen das 2:0. Den Fünfer haben wir zuletzt selten besetzt. Sehr schöner Kopfball von Tobi Krause. Und dann kriegen wir aus dem Nichts das 1:2 und dann war der Stecker gezogen. Dann fehlte – vor allem in der zweiten Halbzeit – die Aggressivität und die Zweikampfführung. Da war Dornach in allen Belangen bissiger, aggressiver, haben die Zweikämpfe gewonnen, clevere Fouls gezogen. Alles, was wir vermissen haben lassen, so ehrlich müssen wir sein. Alle vier Gegentore muss man ganz anders verteidigen. Da hat's grad bei uns am konsequenten Verteidigen im und um den 16er gefehlt. Dementsprechend ein verdienter Sieg für Dornach, wieder vier Gegentore. Wir müssen schleunigst anfangen, unsere individuellen Fehler abzustellen. Sonst wird's ganz schwer. Jammern, meckern, Selbstmitleid oder Aufgeben gibt es bei uns nicht. Wir schauen nach vorne, arbeiten hart und intensiv und versuchen am Dienstag gegen Karlsfeld drei Punkte zu holen.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Ich glaube wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen, kommen nicht in die Zweikämpfe, sind nicht aggressiv und sind überhaupt gar nicht im Spiel, können auch froh sein, dass wir nur 0:2 zurückliegen. Beim ersten Tor schalten wir komplett ab und ermöglichen dem Gegner alleine auf den Torwart zuzulaufen, der es dann gut macht im Eins-gegen-Eins sich den Ball vorbei legt und reinschiebt. Beim 2:0 können wir im Kollektiv einfach besser verteidigen. Früher rausrutschen, dem Flankengeber früher Druck machen. Der hat da einfach zu viel Zeit, um eine präzise Flanke zu schlagen, die er dann auf den Mann bringt. Und dann nimmt das Geschehen seinen Lauf und wir liegen nach 20 Minuten 0:2 zurück. Dann aber ein Kompliment an die Mannschaft. Wir haben nicht aufgesteckt, sondern sind gut zurück ins Spiel gekommen. Wir haben die Zweikämpfe angenommen und haben nach 29 Minuten aus dem Nichts das 1:2 gemacht. Das hat uns natürlich sehr, sehr gut getan und in die Karten gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Schock für Hallberg war, aber ab dem Zeitpunkt waren wir im Spiel. In der zweiten Halbzeit muss ich sagen, waren wir dann auch die giftigere Mannschaft, die aggressivere Mannschaft, wir haben die Zweikämpfe für uns entschieden, haben auch mal ein Foul zur richtigen Zeit gezogen. Deswegen waren wir in der zweiten Halbzeit auch besser. Wir machen dann natürlich auch drei Tore, die man in Hallberg im Stadion auch mal machen muss. Da ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft. So viel zum Spiel. In der nächsten Woche werden wir weiter arbeiten und freuen uns aufs Spiel gegen Unterföhring und am Wochenende gegen Karlsfeld. Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen und die Leidenschaft auf dem Platz lassen.«