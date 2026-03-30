Mayer-Gala lässt Waldtrudering jubeln: 5:0 gegen Oberpframmern

– Foto: S. Hafen

Spitzengruppe:

Die SpVgg 1906 Haidhausen bleibt das Maß aller Dinge. Mit dem knappen 4:3-Auswärtssieg bei SV Zamdorf 1974 verteidigte der Tabellenführer souverän seine Spitzenposition und steht nun bei 49 Punkten. Verfolger TSV Trudering patzte hingegen und verlor klar mit 1:4 bei FC Rot-Weiss Oberföhring – ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Nutznießer ist FC Phönix München, der mit einem deutlichen 3:0-Erfolg bei SV Helios-Daglfing bis auf zwei Punkte an Trudering herangerückt ist.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld gab es einige Bewegungen. TSV Ottobrunn feierte mit dem 2:1-Sieg gegen SC Baldham-Vaterstetten einen wichtigen Dreier und zog damit nach Punkten mit dem Gegner gleich (beide 33 Punkte). TSV Waldtrudering setzte ein Ausrufezeichen mit einem 5:0-Kantersieg gegen TSV Oberpframmern, wodurch der Abstand zur Abstiegszone leicht vergrößert werden konnte.

Das Spiel zwischen TSV Grasbrunn-Neukeferloh und TSV Steinhöring steht noch aus, was sowohl für das breite Mittelfeld als auch für die Abstiegsregion entscheidend sein könnte.

Abstiegskampf:

Unten sammelten der FC Rot-Weiss Oberföhring (4:1 gegen TSV Trudering) und SK Srbija München (2:1 gegen FC Anzing Parsdorf) überlebenswichtige Punkte. Für die Gäste aus Anzing wird die Lage immer ernster, sie bleiben mit 9 Punkten Tabellenletzter. Auch Srbija München muss weiter kämpfen, hat aber mit nun 11 Punkten zumindest den Anschluss gewahrt.

Ausblick:

Haidhausen ist auf klarem Aufstiegskurs und könnte schon bald die Meisterschaft sichern.

Der Kampf um den Relegationsplatz bleibt offen zwischen Trudering und Phönix München.

••Im Tabellenkeller verdichtet sich der Abstiegskampf, in dem jeder Punkt zählt, während Oberföhring mit dem Überraschungssieg neue Hoffnung schöpft.