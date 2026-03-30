Mayer-Gala lässt Waldtrudering jubeln: 5:0 gegen Oberpframmern

Spitzengruppe:
Die SpVgg 1906 Haidhausen bleibt das Maß aller Dinge. Mit dem knappen 4:3-Auswärtssieg bei SV Zamdorf 1974 verteidigte der Tabellenführer souverän seine Spitzenposition und steht nun bei 49 Punkten. Verfolger TSV Trudering patzte hingegen und verlor klar mit 1:4 bei FC Rot-Weiss Oberföhring – ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Nutznießer ist FC Phönix München, der mit einem deutlichen 3:0-Erfolg bei SV Helios-Daglfing bis auf zwei Punkte an Trudering herangerückt ist.
Mittelfeld:
Im Mittelfeld gab es einige Bewegungen. TSV Ottobrunn feierte mit dem 2:1-Sieg gegen SC Baldham-Vaterstetten einen wichtigen Dreier und zog damit nach Punkten mit dem Gegner gleich (beide 33 Punkte). TSV Waldtrudering setzte ein Ausrufezeichen mit einem 5:0-Kantersieg gegen TSV Oberpframmern, wodurch der Abstand zur Abstiegszone leicht vergrößert werden konnte.
Das Spiel zwischen TSV Grasbrunn-Neukeferloh und TSV Steinhöring steht noch aus, was sowohl für das breite Mittelfeld als auch für die Abstiegsregion entscheidend sein könnte.
Abstiegskampf:
Unten sammelten der FC Rot-Weiss Oberföhring (4:1 gegen TSV Trudering) und SK Srbija München (2:1 gegen FC Anzing Parsdorf) überlebenswichtige Punkte. Für die Gäste aus Anzing wird die Lage immer ernster, sie bleiben mit 9 Punkten Tabellenletzter. Auch Srbija München muss weiter kämpfen, hat aber mit nun 11 Punkten zumindest den Anschluss gewahrt.
Ausblick:
••Im Tabellenkeller verdichtet sich der Abstiegskampf, in dem jeder Punkt zählt, während Oberföhring mit dem Überraschungssieg neue Hoffnung schöpft.
Der FC Rot-Weiss Oberföhring hat am 19. Spieltag für eine Überraschung gesorgt: Vor 80 Zuschauern bezwang das Team von Trainer Benjamin Pilz den Tabellenzweiten TSV Trudering klar mit 4:1. Dabei sah es zunächst nach einem Favoritensieg aus – Dominik Boss brachte die Gäste in der 36. Minute mit 0:1 in Führung.
Kurz vor der Pause drehte Oberföhring jedoch auf. Zunächst verwandelte Yannick Guinand in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1, ehe Niklas Radulescu nur zwei Minuten später die 2:1-Führung erzielte (45.).
Nach dem Seitenwechsel sorgte Carlo Spiegel mit einem Doppelpack (51. und 65.) für den Endstand von 4:1 und großen Jubel bei den Gastgebern.
Durch den Sieg verbessert sich der FC Rot-Weiss Oberföhring auf Rang 12 (14 Punkte) und hält damit Anschluss an das untere Mittelfeld. Der TSV Trudering bleibt mit 42 Punkten Zweiter, verpasst aber eine wichtige Gelegenheit, den Rückstand auf Spitzenreiter Haidhausen (49 Punkte) zu verkürzen.
Ottobrunn dreht das Spiel: Doppelpack von Hofer sichert 2:1-Heimsieg!
In einem spannenden Duell der Kreisliga setzte sich der TSV Ottobrunn am Sonntag mit 2:1 gegen den SC Baldham-Vaterstetten durch und kletterte damit in der Tabelle auf Rang fünf. Vor 65 Zuschauern begann die Partie mit einem Schock für die Gastgeber, als Maxime Schneiker bereits in der 9. Minute zur Führung für die Gäste traf.
Ottobrunn ließ sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht beirren. Nur neun Minuten später stellte Anton Hofer mit einem platzierten Schuss den Ausgleich her. Kurz vor der Pause war es erneut Anton Hofer (41.), der nach einem schnellen Konter den Siegtreffer erzielte und sich damit zum Matchwinner krönte. In der 89. Minute sah SC-Torwart Solomon Arewa noch die Rote Karte, was die Hoffnung der Gäste endgültig beendete.
Der TSV Ottobrunn feierte damit einen wichtigen Sieg im Rennen um die oberen Tabellenplätze, während Baldham-Vaterstetten nach der Niederlage seine Ambitionen auf die Spitzenränge vorerst dämpfen muss.
Phönix München fliegt auf Platz 3 – Klarer 3:0-Sieg in Daglfing
Der FC Phönix München hat am 19. Spieltag der Kreisliga mit einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim SV Helios-Daglfing die Tabellenplätze kräftig durchgemischt und springt damit auf Rang 3.
Vor nur 50 Zuschauern brachte Paul Euteneier die Gäste bereits in der 15. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dragan Wagner in der 62. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Salim Hussein in der 85. Minute. Kurz zuvor musste Torschütze Euteneier nach Gelb-Rot den Platz verlassen (77.).
Durch die Niederlage rutscht Helios-Daglfing auf den 8. Platz ab, während Phönix München nun ernsthaft im Aufstiegsrennen mitmischt.
Mayer-Gala lässt Waldtrudering jubeln: 5:0 gegen Oberpframmern
TSV Waldtrudering feierte am Wochenende einen klaren 5:0-Heimsieg gegen den TSV Oberpframmern und klettert damit in der Tabelle auf Rang 8. Vor 50 Zuschauern erzielte Leonard Mayer gleich vier Treffer (15., 16., 79., 85.) und avancierte damit zum Mann des Spiels. Das zwischenzeitliche 3:0 markierte Philipp Hauschild in der 63. Minute.
Durch den Kantersieg überholt Waldtrudering Helios-Daglfing und verbessert seine Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt deutlich, während Oberpframmern trotz der Niederlage auf Rang 6 bleibt.
SK Srbija München siegt im Kellerduell – Hoffnung im Abstiegskampf lebt
In einem spannenden Duell am Sonntag setzte sich SK Srbija München mit 2:1 gegen den direkten Konkurrenten FC Anzing Parsdorf durch und sammelte damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Vor 50 Zuschauern brachte Dorde Jovic die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung. Nach einem Foulelfmeter glich Marco Helmich in der 33. Minute für die Gäste aus. Die Entscheidung fiel spät: Milos Hadzic erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für SK Srbija München.
Durch diesen Erfolg klettert SK Srbija München auf Platz 13 der Tabelle, während der FC Anzing Parsdorf auf dem letzten Rang bleibt.
Mit diesem knappen Erfolg schöpft SK Srbija München neuen Mut im Abstiegskampf, während die Situation für FC Anzing Parsdorf immer schwieriger wird.
Haidhausen siegt in Torfestival – Zamdorf unterliegt 3:4!
In einem packenden Bezirksliga-Duell setzte sich die SpVgg 1906 Haidhausen am Sonntag mit 4:3 beim SV Zamdorf 1974 durch und festigte damit die Tabellenführung.
Bereits in der 2. Minute brachte Alexander Tolikin die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Marwane Gobitaka auf 0:2 (44.). Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Kevin Becker per Foulelfmeter (47.), ehe Haidhausen durch Baran Sagiroglu erneut auf zwei Tore davonzog (57.). Die Schlussphase wurde turbulent: Moritz Bösl traf zum 2:3 (72.), ehe Jona Unglert in der 77. Minute auf 2:4 stellte. In der 81. Minute sorgte Christoph Popp noch einmal für Spannung zum 3:4-Endstand. Die rote Karte gegen Obed Evens Danyo (47.) brachte Haidhausen zeitweise in Unterzahl, änderte aber nichts am Auswärtssieg.
Haidhausen bleibt damit klarer Spitzenreiter und darf weiter vom Aufstieg träumen, während Zamdorf nach der Niederlage auf Platz 11 verharrt.