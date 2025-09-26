🗣: Mayer beeindruckt von Kastl-Reaktion – KSC zeigt zwei Gesichter

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gut in die Partie gegen Kirchheim gestartet und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen. Danach haben wir allerdings zweimal nicht aufgepasst und lagen verdient mit 1:2 zurück. Noch vor der Pause haben wir den Ausgleich zum 2:2 erzielt. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst offen, doch mit dem 3:2 haben wir uns abgesetzt und anschließend noch das vierte und fünfte Tor nachgelegt. Im Großen und Ganzen fiel das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch aus, aber Hut ab vor meiner Mannschaft – sie hat die richtige Reaktion gezeigt, alles investiert und sich den Sieg meiner Meinung nach absolut verdient. Dieser Erfolg ist für uns sehr, sehr wichtig. Nächste Woche geht’s nach Wasserburg. Mal sehen, was da möglich ist.«

Die weiteren Spiele der Landesliga Südost am 13. Spieltag

Morgen, 16:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 16:00