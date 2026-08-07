"Maximum an Intensität" - Landsolfshausen empfängt Vorsfelde II

„Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Das ist die oberste Prämisse“, betont Klein. Nach einem großen Umbruch mit „16 Abgängen und 19 Neuzugängen“ habe seine Mannschaft in der Vorbereitung vor allem daran gearbeitet, „ein Team zu werden“. Insgesamt zieht der Trainer ein positives Fazit: „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Ich bin zufrieden.“

Für Klein steht fest, dass seine junge Mannschaft von Beginn an gefordert sein wird. „Die Jungs haben Bock, sind hochmotiviert und wollen auf jeden Fall Punkte aus Landolfshausen mitnehmen.“ Gleichzeitig weiß er, dass seine Mannschaft weiter lernen muss: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren. Da werden wir auf jeden Fall eine krasse Lernkurve haben.“

Auch Landolfshausens Trainer Endrik Heberling blickt mit Vorfreude auf den Saisonstart, obwohl der Gegner für ihn weitgehend unbekannt ist. „Grundsätzlich ein unbekannter Gegner, wobei Vorsfelde II auch für den Großteil der Liga vermutlich ein unbekannter Gegner sein wird.“ Deshalb wolle sich seine Mannschaft „komplett auf uns konzentrieren“.

Heberling setzt dagegen auf die eigenen Stärken. „Wir wollen unser Spiel von der ersten Sekunde auf den Platz bringen. Wir wollen das Maximum an Intensität von der ersten Sekunde auf den Platz bringen und das Spiel zu jeder Sekunde an uns reißen.“

Mit voller Kapelle in das erste Spiel

Personell sieht sich der Gastgeber gut aufgestellt. „Wir haben einen sehr guten, breiten Kader und sind auch am Sonntag sehr gut aufgestellt, sodass wir auch ohne Leistungseinbußen Spieler von der Bank bringen können.“ Das Ziel ist klar formuliert: „Wir wollen über 90 Minuten mit voller Intensität das Spiel an uns reißen, es schnell auf unsere Seite ziehen und am Ende natürlich die drei Punkte zu Hause behalten.“

Auch beim SSV Vorsfelde II herrscht Zuversicht. „Ich bin sehr, sehr happy mit dem Kader. Wir haben einen großen Kader, können aus dem Vollen schöpfen und haben aktuell kaum Verletzte“, sagt Klein. Nun gelte es, „die Jungs vernünftig auf das Spiel gegen Landolfshausen vorzubereiten.“

Anpfiff ist um 16.00 Uhr am Sonntag. In Landolfshausen wird der erste Spieltag also abgeschlossen von den zwei Aufsteigern.