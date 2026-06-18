Maximiliane Rall bleibt: Stammkraft verlängert bei den VfB-Frauen

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Bevor Maximiliane Rall im Januar 2025 zum VfB wechselte, war sie unter anderem für die TSG Hoffenheim und den FC Bayern München in der Bundesliga aufgelaufen und hatte insgesamt 160 Erstliga-Partien absolviert. Mit den Münchnerinnen gewann die gebürtige Rottweilerin in der Saison 2022/2023 die Deutsche Meisterschaft. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten beim FC Bayern erfüllte sie sich Ende 2023 den Traum von einem Wechsel in die USA und schloss sich den Chicago Red Stars an. Darüber hinaus bestritt die Defensivspielerin neun Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Beim VfB zählt die 32-Jährige zu den Führungsspielerinnen: In der vergangenen Zweitliga-Saison stand sie in 25 von 26 möglichen Partien in der Startelf, absolvierte 2.084 Spielminuten und erzielte zehn Tore. Seit ihrem Wechsel nach Bad Cannstatt kommt Maximiliane Rall auf 36 Pflichtspiele und zwölf Treffer im VfB-Trikot. Ihr neuer Vertrag besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.