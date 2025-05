Maximilian Zihlmann im Mittelpunkt: "Schiri zu sein, hilft im Leben""

In der achten Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Maximilian «Max» Zihlmann zu Gast. Der 24-Jährige leitet als Schiedsrichter Partien der interregionalen 2. Liga und der Women's Super League.

"Das Klischee ist bedient, Schiris sind nicht die besten Fussballer", sagt Maximilian Zihlmann gleich zu Beginn der neuen Podcast-Folge. Mit 16 Jahren hat er gemerkt, dass er als Schiedsrichter über mehr Talent verfügt als als Torhüter beim FC Wallisellen. Was dann folgte, war eine steile Schiri-Karriere. Im FuPa-Podcast erzählt er, worin für einen Schiri der Unterschied zwischen Männer- und Frauenfussball besteht, weshalb er für den FVRZ ein Care-Team für Fussballschiedsrichter aufgebaut hat und warum auch bei den Schiris die Luft dünner wird, je höher sie pfeifen dürfen.

Link zur achten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Spotify

Link zur achten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Apple Podcasts

Produziert von out of scope new media productions.