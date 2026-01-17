v.l.n.r: 1. Vorsitzender Jeremias George, Maximilian Witzel, Manuel George (Trainer 2. Mannschaft), Abteilungsleiter Joachim Thümmler – Foto: C. Dehling

Maximilian Witzel als Spielertrainer zurück nach Neukirchen

Nachdem der FC Amberg bereits Anfang des Jahres bekannt gab, dass Maximilian Witzel den Bezirksligisten zum Saisonende verlassen wird, vermeldet der 1. FC Neukirchen nun, dass Maximilian Witzel nach fünf Jahren als Spielertrainer zu seinem Heimatverein nach Neukirchen zurückkehrt. Er übernimmt damit zur Saison 2026/2027 das Amt von Christian Ringler, der - wie bereits kommuniziert - nach vier Jahren eine neue Herausforderung sucht und beim SC Kirchenthumbach anheuert. Der aktuell 29-jährige Maximilian Witzel lief im Herrenbereich erstmals in der Saison 2014/2015 - damals noch in der A-Klasse - für den 1. FC Neukirchen auf und verabschiedete sich nach der langen Corona-Saison 2019/2021 vom damaligen Kreisligisten zum FC Amberg in die Landesliga. Aktuell sieht es für den Wiederaufstieg des FC Amberg in die Landesliga als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga Nord gut aus – darauf liege bis Saisonende auch der Fokus von Witzel, wie er im Statement zum Abschied aus Amberg betonte.

Witzel konnte sich beim FC Amberg als Führungsspieler etablieren und fungierte in der abgelaufenen Landesliga-Saison für drei Spiele auch kurzfristig als Spielertrainer. Die 2. Mannschaft des 1. FC Neukirchen wird in der kommenden Saison weiterhin von Manuel George betreut, der den Erfolg auch in die Reserve zurückbrachte. Beide Mannschaften stehen solide in ihren Ligen da.