Maximilian Vogel verstärkt die Defensive der Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß wurde in der Jugend der SpVgg Cannstatt, des FC Esslingen und des 1. FC Heidenheim ausgebildet.

Die Stuttgarter Kickers verstärken sich mit Innenverteidiger Maximilian Vogel. Der 18-Jährige wird für die Saison 2026/27 vom 1. FC Heidenheim 1846 II ausgeliehen und wird bereits direkt mit ins Trainingslager fahren.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers sagt: „Mit Maximilian bekommen wir einen jungen, sehr talentierten Innenverteidiger. Aufgrund unserer aktuellen Verletzungssituation – insbesondere nach dem Ausfall von Malik – mussten wir auf dieser Position reagieren. Wir bedanken uns beim 1. FC Heidenheim für die konstruktiven Gespräche und freuen uns darauf, Maximilian die Möglichkeit zu geben, bei uns die nächsten Schritte im Herrenfußball zu machen.”

Maximilian Vogel sagt: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei den Stuttgarter Kickers. Ich möchte mich hier schnell einleben, der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen und mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.”