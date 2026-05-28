Maximilian Stöck wird neuer Trainer beim FSV Babelsberg 74

Der FSV Babelsberg 74 und Maximilian Stöck haben sich auf eine Zusammenarbeit zur kommenden Spielzeit 2026/2027 für 2 Jahre verständigt. Mit diesem Schritt stellt der Verein die Weichen für die nähere Zukunft der ersten Männermannschaft in der Landesklasse West.

Erfolge im Jugendbereich und in Bornim

Der neue Trainer bringt viel Erfahrung in die Mannschaft ein. Nach seiner aktiven Karriere als Fußballer war „Stöcki“ als Jugendtrainer beim Greifswalder FC bis zur U 19 tätig und leitete darüber hinaus einen DFB-Stützpunkt. Nach seinem Umzug in die Landeshauptstadt Potsdam führte Stöck die SG Bornim zum Aufstieg in die Landesliga und sicherte mit den Bornstedtern in der darauffolgenden Saison erfolgreich den Klassenerhalt.

Der Vorstand lobt die Erfahrung

In der Vereinsführung herrscht große Freude über die vertrauensvollen Gespräche und die gefundene Lösung. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Andreas Thermann, 2. Vorstandsvorsitzender: „Nach sehr guten und vertrauensvollen Gesprächen freuen wir uns, mit Stöcki einen fachlich sehr versierten und erfahrenen Trainer für unser junges Team und den gesamten Verein gewonnen zu haben.“

Fokus liegt noch auf der laufenden Saison

Auch aufseiten des neuen Trainers ist die Vorfreude auf die kommende Aufgabe bereits spürbar, wenngleich der Blick im Moment noch auf die Gegenwart gerichtet bleibt. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Maximilian Stöck wie folgt: „Babelsberg 74 hat sich frühzeitig und sehr intensiv um mich bemüht. Durch gute Gespräche haben wir sukzessive eine solide Basis geschaffen, sodass wir uns am Ende für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Verantwortlichen für die offene und transparente Kommunikation sowie für den Vertrauensvorschuss bedanken. Ich verspüre große Vorfreude auf 74 und bin davon überzeugt, den erfolgreich eingeschlagenen Weg gemeinsam positiv fortzuführen. Aktuell liegt der Fokus jedoch auf den anstehenden Aufgaben der laufenden Saison. Dafür wünsche ich der Mannschaft und dem Trainerteam viel Erfolg!“