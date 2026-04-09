Maximilian Schulwitz kehrt zur SG Unterstedt zurück

Die SG Unterstedt kann sich über einen Neuzugang freuen: Maximilian Schulwitz stößt mit sofortiger Wirkung zur Mannschaft. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht zurück, denn Schulwitz hat bereits in der Vergangenheit die Farben des Vereins getragen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Der „Unterstedter Junge“ war zuletzt beim VfL Visselhövede aktiv, ehe er zuletzt zwei Jahre pausierte. Nun ist die Motivation zurück: Schulwitz hat wieder Lust anzugreifen und schließt sich ab sofort wieder der SG Unterstedt an.

Zuvor war der Angreifer bei etlichen höherklassigen Vereinen unterwegs. So wurde Schulwitz bei Werder ausgebildet, spielte für den Rotenburger SV und Uphusen in der Oberliga. des Weiteren für den FC Verden und Harsefeld in der Landesliga und für den Bremer SV in der Bremenliga.