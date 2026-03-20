Maximilian Riedmüller wird neuer Trainer beim Kirchheimer SC Nachfolger für Steven Toy steht fest: „Keine Entscheidung gegen Holzkirchen, sondern eine für mich und für Kirchheim.“ von Guido Verstegen · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser

Gibt nächste Saison beim KSC die Richtung vor: Maximilian Riedmüller folgt auf den scheidenden Trainer Steven Toy: „Das war ganz klar keine Entscheidung gegen Holzkirchen, sondern eine für mich und für Kirchheim.“ – Foto: Dieter Michalek

Der ehemalige Heimstettner Torhüter übernimmt zur neuen Saison. Die Entscheidung fiel in Rekordzeit nach einem Telefonat.

Gerade einmal sechs Wochen ist es her, da wurde bekannt, dass Chefcoach Steven Toy den Kirchheimer SC am Ende der Saison verlässt – jetzt hat der Fußball-Landesligist bereits dessen Nachfolger verpflichtet: Maximilian Riedmüller. Ich kenne Kirchheim auch sehr gut, das ist eine prima Adresse für den Einstieg. Und ich muss, anders als zu meiner Heimstettner Zeit, jetzt eben nur links abbiegen statt rechts. Maximilian Riedmüller

Der 38-Jährige ist aktuell spielender Co-Trainer beim Bezirksligisten TuS Holzkirchen, und seine Verpflichtung war ebenfalls in Rekordzeit erledigt. „Das ging ruckzuck, erst vor ein paar Tagen ist der Anruf gekommen“, sagte der langjährige Torhüter des SV Heimstetten und Triple-Sieger 2013 als Ersatzkeeper des FC Bayern am Mittwoch. „Ich habe mich dann mit ein paar Leuten ausgetauscht und natürlich auch mit meiner Frau gesprochen. Sie hat gleich gesagt: ‚Was überlegst du denn noch? Ist doch klar, dass du das machst!‘“ Auch Steven Toy habe nur das Beste vom KSC berichtet. Riedmüller: „Ich kenne Kirchheim auch sehr gut, das ist eine prima Adresse für den Einstieg. Und ich muss, anders als zu meiner Heimstettner Zeit, jetzt eben nur links abbiegen statt rechts.“ Der Vater von zwei Buben – der eine ist vier Jahre alt, der andere wird am heutigen Freitag sieben – spielte bereits in der Saison 2007/08 für den SVH, ehe er zum FC Bayern II wechselte. 2013 ging’s zum Drittligisten Holstein Kiel, wo er seinen Stammplatz wegen einer Verletzung verlor. 2016 beendete er seine Profikarriere, kehrte in die Heimat zurück und verließ den SVH im Sommer 2024.