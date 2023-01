Maximilian Reule zieht zwei Bezirksliga-Duelle Torhüter des Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach beschert interessante Begegnungen im Fußball-Bezirkspokal der Männer und Frauen.

Im Fußball-Bezirkspokal der Männer und Frauen stehen einige interessante Partien an. Das ergab die Auslosung, die heute Abend in den Räumen unserer Zeitung stattfand und live über Facebook zu sehen war.

Unter Aufsicht vom Bezirksvorsitzenden Patrick Künzer und vom Bezirkspokalspielleiter Jochen Seiler zog Maximilian Reule die Lose. Der Torhüter des Oberliga-Zweiten SG Sonnenhof Großaspach fischte dabei zwei Bezirksliga-Duelle im Achtelfinale der Männer aus dem Topf. Dabei muss der SV Unterweissach beim TSV Nellmersbach antreten. In der Begegnung zweier Landesliga-Absteiger empfängt der TSV Schwaikheim den TSV Schornbach.

Auch die anderen sechs Partien können sich sehen lassen. So genießt der SV Steinbach II im Match zweier Teams aus der Kreisliga A gegen den SV Allmersbach II Heimrecht. Der VfR Murrhardt (Kreisliga A2) freut sich aufs Heimspiel gegen den Bezirksligisten TSV Rudersberg. Gute Chancen aufs Weiterkommen hat der FV Sulzbach zu Hause in der Partie zweier B-Kreisligisten gegen Zrinski Waiblingen II. Gespielt wird am 8. März um 19.30 Uhr.

Erst am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr ist das Viertelfinale im Frauen-Bezirkspokal angesetzt. Die Spiele dafür zog auch Reule. Im Nachbarschaftsduell erwartet Bezirksligist TSG Backnang die SGM Oppenweiler/Sulzbach, die in der Regionenliga beheimatet ist. Das zweite Team der SGM tritt beim Kreisliga-Spitzenreiter TSV Nellmersbach an.