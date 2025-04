Maximilian Moslener schließt sich dem MTV Wolfenbüttel an

Moslener verfügt über reichlich Erfahrung im niedersächsischen Amateurfußball: In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 112 Pflichtspiele, davon 63 in der Oberliga und 48 in der Landesliga. Hinzu kommen zwei Einsätze im NFV-Pokal. Insgesamt gelangen ihm dabei 17 Treffer.

Sportkoordinator Michael Nietz zeigt sich erfreut über den Transfer: „Wir haben den Werdegang von Mosi schon einige Zeit beobachtet. Es freut uns, dass er zur neuen Saison den Weg auf die Meesche finden wird.“ Auch Cheftrainer Deniz Dogan unterstreicht die sportliche Qualität des Neuzugangs: „Mosi hat Dynamik, geht in die Zweikämpfe und hat Tempo. Er wird uns offensiv und defensiv noch flexibler machen.“