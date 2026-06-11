Maximilian Meier: Vom Rasen an die Platte und zurück

„In den letzten Jahren haben die Höhen überwogen“: Maximilian Meier | Foto: Matthias Konzok

Tischtennis oder Fußball? Diese Frage stellte sich bei Maximilian „Maxi“ Meier im Alter von 23 Jahren. „Tischtennis hatte in meiner Jugendzeit absolute Priorität“, sagt der heute 30-Jährige, „aber ich bin zunächst zweigleisig gefahren.“ Am Nachmittag kickte er beim FC Hauingen, anschließend ging es zum Tischtennis beim TTC Haagen. Es sei auch schon vorgekommen, „dass ich nur eine Halbzeit auf dem Fußballplatz stand und dann zum Tischtennis ging“. Nach Spielende „ging es gleich zurück nach Hauingen, um mit meinen Jungs zu feiern“.

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