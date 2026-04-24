Maximilian Künne: Mit 26 Jahren Trainer eines Männer-Landesligateams

– Foto: Jörg Struwe

Er wäre fast mit einem U19-Regionalligateam in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen, arbeitete bereits bei Werder und trainiert mittlerweile ein Landesliga-Team. Maximillian Künne ist 26 Jahre alt und schon seit zwölf Jahren Trainer.

Der Heeslinger ist wohl das, was man einen Trainer aus Leidenschaft nennt. Alles begann beim Heeslinger SC. Künne war erst 14 Jahre alt, betreute aber schon gemeinsam mit seinem Mitspieler Ole Lemmermann die damalige U13 des HSC. Und er merkte schnell, Trainer zu sein, das ist etwas für ihn.

Künne, der selbst schon mit 17 Jahren als Torhüter bei Heeslingen II unter Trainer Dominique Schneider spielte, erlebte in den folgenden Jahren weitere Stationen beim JFV. Er betreute als Co-Trainer ein halbes Jahr die U16 des JFV in der Niedersachsenliga, wurde mit 19 Jahren Co-Trainer der U19 und übernahm 2022 den Trainerposten der U16 - und damit einen Jahrgang, der drei Jahre später Vereinsgeschichte schreiben sollte. „Jonas Lüdemann, Tjade Motzkus, Kevin Müller oder auch Phillip Wilkens gehörten schon damals zu diesem Jahrgang. „Es war ein tolles Jahr, an das ich sehr gern zurückdenke. Die Elf hat sich damals so toll weiterentwickelt. Es war einfach eine coole Truppe“, so Künne.

Zwei Jahre später gab ihm Carsten Schult - damals erster Vorsitzender des JFV, die Möglichkeit - sich als Co-Trainer der U13 zu erproben. „Ich hatte da das Glück, dass ich mit Sebastian Schlüter auf einen Trainer traf, der nur ein paar Jahre älter war als ich und mich als gleichberechtigten Partner behandelt hat. Ich habe ihm und Carsten Schult viel zu verdanken“, sagt der 30-Jährige.

2023 wechselt Künne vom JFV zum SV Werder BremenEs folgte 2023 der Wechsel von der Talentschmiede zum großen SV Werder Bremen. Der frühere JFV-Trainer Yannick Viol - Trainer von Werders U15 - hatte ihn damals in sein Trainer-Team geholt. „Yannick und ich kennen uns schon lange. Er hatte mich zusammen mit Malte Bösch in der U16 und U17 trainiert und ich habe mir später beim JFV oft seine Trainingseinheiten angesehen, um von ihm zu lernen, und damals haben wir schon gesagt, wenn sich mal die Möglichkeit ergeben sollte, arbeiten wir zusammen.“

An der Weser traf er aber nicht nur auf Viol, der mittlerweile als Co-Trainer von Werders Regionalliga-Team arbeitet, sondern auch auf Börge Brünjes, der gemeinsam mit Viol und Künne das Trainer-Team der U15 bildete. „Ich habe von den beiden unfassbar viel gelernt. Es war für mich so eine tolle, lehrreiche Zeit in Bremen“, schwärmt Künne, der noch heute mit seinen zwei Trainerkollegen im engen Kontakt steht. „Wir tauschen uns fast täglich aus“, so der 26-Jährige.

Rückkehr zum JFV als Trainer des U19-Regionalligateams

Nach zwei Jahren folgte die Rückkehr in die alte Heimat zum JFV. „Das hatte nicht zuletzt auch berufliche Gründe“, so Künne, der an der Seite von Olaf Lakämper die U19 des JFV in der Regionalliga trainieren sollte. „Ich bekam dadurch nochmals die Möglichkeit, den 2006‘er Jahrgang um Kevin Müller und Jonas Lüdemann zu trainieren. Das hat mich schon sehr gereizt.“



„A/O ist ein toller Verein, für den so viele Menschen mit so viel Herzblut arbeiten und das weiß ich sehr zu schätzen.“



Es wurde die erfolgreichste Saison einer JFV-Nachwuchsmannschaft. Eine Saison voller spektakulärer Siege im Pokal und Meisterschaft, aber auch sehr bitterer Momente. Der JFV verpasste nur knapp den Aufstieg in die Nachwuchsliga, und Künne zog sich im Frühjahr, trotz all der Erfolge, nach internen Unstimmigkeiten von seinem Trainerposten zurück.

„Es war für mich ein lehrreiches Dreivierteljahr und ich hätte mir sicher ein anderes Ende gewünscht. Aber andererseits ist es auch schön zu wissen, seinen kleinen Anteil an dieser besonderen Erfolgsgeschichte zu haben. Es war einfach eine super Truppe, die Olaf und ich trainieren durften. Trotz allem war es für mich ein schönes Jahr. Ich bereue nichts“, so Künne.

Sprung vom Nachwuchs- in den Männerfußball

Im vergangenen Sommer dann der Wechsel vom Nachwuchs- in den Männerfußball. Gemeinsam mit Kevin Speer trainiert Künne den ambitionierten Landesligisten Ahlerstedt/Ottendorf und damit auch viele Spieler, die er noch aus seinen JFV-Zeiten gut kennt. „Das war gar nicht so geplant“, so der 26-Jährige.

„Aber ich habe mit dem Verein viele gute Gespräche geführt, und es macht zusammen mit Kevin viel Spaß, diese junge Mannschaft, die immer besser werden will, zu trainieren. A/O ist ein toller Verein, für den so viele Menschen mit so viel Herzblut arbeiten und das weiß ich sehr zu schätzen“, so Künne, der seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat. „Wir möchten unseren eingeschlagenen Weg weiter fortführen“, so der A/O-Trainer.



