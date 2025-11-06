Maximilian König absolviert 100. Pflichtspiel für den SV Ramlingen-E.

Nach seiner Rückkehr hat Maximilian König beim SV Ramlingen-Ehlershausen einen besonderen Meilenstein erreicht. Der 33-Jährige bestritt am vergangenen Wochenende gegen den OSV Hannover sein 100. Pflichtspiel für den Landesligisten.

„Mit dem vergangenen Spiel hat Maximilian König sein 100. Pflichtspiel für den RSE absolviert – eine beeindruckende Marke, zu der wir ihm herzlich gratulieren“, teilte der Verein auf seinem Instagram-Kanal mit. König ist seit Jahren eng mit dem Klub verbunden. Zwischen 2016 und 2021 stand er bereits für den SV Ramlingen-Ehlershausen auf dem Platz und feierte 2020 den Aufstieg in die Oberliga.

In dieser Saison ist König nach seiner Zeit beim TSV Godshorn zurückgekehrt und bringt erneut Erfahrung und Ruhe ins Team ein. „Als defensiver Mittelfeldspieler ist Max ein absoluter Stabilitätsfaktor – stark in den Defensivzweikämpfen und bekannt für seine präzisen Diagonalbälle, mit denen er das Spiel immer wieder clever eröffnet“, heißt es in der Vereinsmitteilung.